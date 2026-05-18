Bank Respublika “Qızıl Seçim” lotereyasının ikinci tirajının qaliblərini elan etdi!

Bank Respublika lombard krediti götürən daha 20 müştəriyə avtomobil və qızıl külçə qazandırdı!

15 may 2026-cı tarixində Bank Republika-nın Baş ofisində 5 nəfərdən ibarət müstəqil komissiya üzvünün iştirakı ilə təsadüfi seçim əsasında "Qızıl Seçim"  lombard lotereyasının ikinci tirajının qalibləri  müəyyən olundu.

İkinci tirajda 01 yanvar - 01 may 2026-cı il tarixlərində, eləcə də 1-ci tiraj çərçivəsində Bank Respublikada lombard krediti rəsmiləşdirmiş müştərilər iştirak edirdi. Ümumilikdə lotereyada 20 000-dən çox müştəri və onlara məxsus 200 000-ə yaxın lotereya şansı qeydə alınıb. Qeyd edək ki, hər 500 AZN məbləğində lombard krediti müştərilərə 1 iştirak şansı qazandırıb.

"Qızıl Seçim"  lombard lotereyasının 2-ci tirajının 20 qalibinin siyahısını təqdim edirik:

Lombard müqaviləsinin nömrəsi

Qazanılan hədiyyə

Soyadı, ad və ata adının

baş hərfləri

Müştəri kodu

1

LM 9100326-224528601

BYD Destroyer avtomobili

S**** G**** P****

2**5**6

2

LM 21300426-136326001

20 qr-lıq qızıl külçə

F**** T**** T****

1**3**0

3

LM 8250226-161099101

20 qr-lıq qızıl külçə

İ**** S**** X****

1**0**1

4

LM 38160226-138685701

10 qr-lıq qızıl külçə

B**** Z**** V****

1**6**7

5

LM 11030326-222381901

10 qr-lıq qızıl külçə

X**** N**** Ə****

2**3**9

6

LM 9160426-221112901

10 qr-lıq qızıl külçə

A**** İ**** R****

2**1**9

7

LM 40141125-221679601

10 qr-lıq qızıl külçə

S**** G**** İ****

2**6**6

8

LM 9090426-131077401

10 qr-lıq qızıl külçə

A**** A**** Ə****

1**0**4

9

LM 16151225-218758201

5 qr-lıq qızıl külçə

K**** G**** K****

2**7**2

10

LM 25031025-146062601

5 qr-lıq qızıl külçə

X**** İ**** T****

1**0**6

11

LM 36130426-175619601

5 qr-lıq qızıl külçə

M**** V**** Q****

1**6**6

12

LM 5090426-154986002

5 qr-lıq qızıl külçə

B**** J**** S****

1**9**0

13

LM 32301025-156569102

5 qr-lıq qızıl külçə

N**** X**** X****

1**5**1

14

LM 39100226-223795702

5 qr-lıq qızıl külçə

H**** T**** M****

2**7**7

15

LM 32051225-222276701

5 qr-lıq qızıl külçə

A**** A**** A****

2**2**7

16

LM 49240426-210869402

5 qr-lıq qızıl külçə

M**** A**** Ə****

2**8**4

17

LM 9271025-215703101

5 qr-lıq qızıl külçə

N**** B**** M****

2**7**1

18

LM 21190226-224102501

5 qr-lıq qızıl külçə

N**** G**** Ə****

2**1**5

19

LM 45300426-225714202

5 qr-lıq qızıl külçə

Ə**** N**** A****

2**7**2

20

LM 31090126-100212601

5 qr-lıq qızıl külçə

M**** Y**** R****

1**2**6

Loteryanın qaliblərinə mükafatlar növbəti günlər ərzində təqdim ediləcək və ictimaiyyətə ayrıca məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, avtomobil BYD şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi dileri "Group Motors" tərəfindən təqdim olunur.

Lotereya haqda ətraflı məlumatı Bankın rəsmi səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.

