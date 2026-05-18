WUF13-də Mexiko pavilyonunun açılışı olub - FOTO
Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində "Urban Expo" zonasında Mexiko şəhər pavilyonunun açılışı baş tutub.
Trend xəbər verir ki, mərasimdə yerli və milli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri, Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrinin nümayəndə heyətləri, həmçinin beynəlxalq tərəfdaşlar iştirak ediblər.
Tədbir regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi, eləcə də Mexiko şəhərinin 2028-ci ildə keçiriləcək WUF14-ə hazırlıq prosesinin təqdim olunması üçün platforma rolunu oynayır.
Pavilyonda dayanıqlı şəhər inkişafı, ictimai məkanlar, mobillik, inklüzivlik və insan yönümlü şəhər siyasəti ilə bağlı təşəbbüs və təcrübələr nümayiş etdirilir. Bununla yanaşı, region ölkələri arasında dialoq və qabaqcıl təcrübə mübadiləsi təşviq olunur.
Tədbirdə Latın Amerikası şəhərlərinin mənzil təminatı, bərabərsizlik və iqlim dayanıqlılığı kimi ümumi şəhər problemlərinin həllində roluna xüsusi diqqət yetirilib, WUF14-ə gedən yolda regional əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.
