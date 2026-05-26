Məktəblər 2 gün tez

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərində bu il dərs ili 2 gün tez başa çatacaq.

Day.Az xəbər verir ki, iyun ayının 13-ü şənbə, 14-ü isə bazar gününə təsadüf etdiyindən sonuncu dərs günü iyunun 12-si olacaq.

Qeyd edək ki, ölkədə dərs ili ənənəvi olaraq sentyabrın 15-də başlayır və iyunun 14-də başa çatır. Bu il isə qeyri-iş günlərinin dərs ilinin sonuna düşməsi səbəbindən şagirdlər yay tətilinə 2 gün daha tez çıxacaqlar.