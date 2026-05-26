https://news.day.az/azerinews/1837426.html Rubio Ermənistana səfər edib ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun Ermənistana rəsmi səfəri başlayıb. Amerikalı ali diplomat və onun həyat yoldaşını daşıyan təyyarə artıq İrəvan aeroportuna çatıb. Day.Az bu barədə Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir. Rubionu Ermənistanın XİN rəhbəri Ararat Mirzoyan həyat yoldaşı ilə birlikdə qarşılayıb
Rubio Ermənistana səfər edib
ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun Ermənistana rəsmi səfəri başlayıb. Amerikalı ali diplomat və onun həyat yoldaşını daşıyan təyyarə artıq İrəvan aeroportuna çatıb.
Day.Az bu barədə Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir.
Rubionu Ermənistanın XİN rəhbəri Ararat Mirzoyan həyat yoldaşı ilə birlikdə qarşılayıb
Qeyd edək ki, Rubionun Ermənistanın XİN rəhbəri ilə görüşündən sonra Ermənistan və ABŞ arasında Anlaşma memorandumunun imzalanması planlaşdırılır. Memorandumun məzmunu barədə məlumat verilmir.
Xəbər yenilənir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре