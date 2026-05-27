Azərbaycanda ani ödənişlərin payı 80%-ə çatdırılacaq
2030-cu ilədək Azərbaycanda ani ödənişlərin Milli Ödəniş Sisteminin (MÖS) əməliyyatlarında say çəkisinin 80 faizə çatdırılması nəzərdə tutulur.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi "Maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair 2027-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Proqram çərçivəsində Ani Ödəniş Sisteminin (AÖS) əhatə dairəsinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Sənədə əsasən, tədbirin əsas icraçısı kimi Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) müəyyən edilib. Proqramın icrası 2027-2029-cu illəri əhatə edəcək.
Dövlət Proqramında qeyd olunub ki, ödəniş xidməti təchizatçılarının rəqəmsal kanallarının AÖS-ə inteqrasiyası, həmçinin sistemdən istifadə üzrə məlumatlandırma işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
Bu istiqamətdə ilkin nəticə kimi AÖS barədə məlumatlılığın artırılması və sistemdən istifadənin genişləndirilməsi göstərilib.
Yekun nəticə olaraq isə ani ödənişlərin Milli Ödəniş Sisteminin əməliyyatlarında say çəkisinin 80 faizə çatdırılması hədəflənir. Sənədə görə, baza ilində bu göstərici 6,4 faiz olub.
