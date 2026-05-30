Unudulmuş supermeyvə: Kəskin arıqlamaq istəyənlər üçün ideal
Keçmişdə dəyərləndirilən, amma sonradan unudulmuş kərtənkələ meyvəsi (kizil) indi yenidən populyarlıq qazanır. Bu meyvə həm dadlıdır, həm də pəhrizdə çəkini azaltmağa kömək edir.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatlara görə, kizilin istehlakı bədən çəkisini və yağ qatlarını azaldır, bel və bud ətrafını incəldir.
Kizil həm də çox faydalıdır: tərkibində limondan daha çox C vitamini və antioksidantlar var, stressi azaldır və immun sistemini gücləndirir. Meyvədə lif və təbii turşular mövcuddur, həzm sistemini dəstəkləyir və həzm problemlərinin qarşısını almağa kömək edir. Minerallar - dəmir, kalium və maqnezium - isə ümumi sağlamlığı yaxşılaşdırır.
Meyvəni təzə, dondurulmuş, şirə, sirop, mürəbbə və ya püresi şəklində istifadə etmək olar. Kizil həm şirniyyatlara, həm də ət və qızardılmış tərəvəzlərə əlavə oluna bilər. Həzm sistemi həssas olan insanlar və mədə-bağırsaq problemləri olanlar isə diqqətli olmalıdır.
