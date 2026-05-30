Gündəlik planqa: Məşqlərin bədənə təsiri
Məşqçilər bildirirlər ki, planqanın gündəlik edilməsi kor əzələlərini gücləndirir, onurğanı sabitləşdirir və bel ağrısı riskini azaldır. Bədənin əsas əzələlərinin möhkəmlənməsi düzgün duruşu dəstəkləyir və qarın əzələlərinin daha yaxşı formalaşmasına kömək edir.
Day.Az xəbər verir ki, planqa bir çox əzələ qrupunu işə salır - çiyinlərdən dodaqlara qədər, amma xüsusilə daxili və xarici qövsvari qarın əzələləri, həmçinin transvers qarın əzələsi üçün faydalıdır.
Müntəzəm məşqlər 2-4 həftədən sonra bədənin daha sabit və möhkəm olduğunu hiss etdirir, aydın qarın əzələləri üçün isə 6-12 həftə davamlı məşq tələb olunur.
Yeni başlayanlar üçün tövsiyə olunur ki, planqanı 20-30 saniyəlik 3 dəst şəklində edin və zamanla həm müddəti, həm də çətinliyi artırın (məsələn, ayaqları qaldırmaq). Ən vacibi düzgün texnikadır: bədən topuqlardan başın üstünə qədər düz xətt yaratmalı, qarın və budlar gərgin, çiyin və boyun isə rahat olmalıdır. Gündə bir dəfə düzgün planqa digər məşqlərlə birlikdə böyük fayda verir.
