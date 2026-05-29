Günəşdə güclü partlayış baş verib
Günəşdə güclü alışma baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Geofizika İnstitutu məlumat yayıb.
Bu mayın 22-dən bəri ulduzda baş vermiş ən güclü parlayışdır.
Mütəxəssislərin məlumatına görə, mayın 29-da saat 10:22-də (Bakı vaxtı ilə 11:22-də ) rentgen diapazonunda Günəş ləkələrinin 4455-ci qrupunda M1.2 sinifli alışma qeydə alınıb. Alışmanın davametmə müddəti 24 dəqiqə olub.
İnstitutda bildirilib ki, bundan əvvəl M sinifli alışma mayın 22-də qeydə alınmışdı. Həmin hadisə Yer istiqamətinə plazma tullantısı ilə müşayiət olunmuşdu.
Qeyd edək ki, Günəş alışmaları(partlayışları) rentgen şüalanmasının gücünə görə beş sinfə bölünür: A, B, C, M və X. Ən aşağı sinif olan A0.0 Yer orbitində kvadrat metrə görə 10 nanovat şüalanma gücünə uyğun gəlir. Hər növbəti sinfə keçid zamanı güc 10 dəfə artır.
