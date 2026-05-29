https://news.day.az/azerinews/1838082.html Ağdam rayonunun bir sıra kəndlərində dolu müşahidə olunub - VİDEO Ağdam rayonunun bir sıra kəndlərində dolu müşahidə olunub. Day.Az-ın məlumatına əsasən, rayonda başlayan güclü yağış bir müddət sonra doluya çevrilib. Dolu daha çox Əfətli, Hacıməmmədli, Zəngişalı, Qaradağlı və Aşağı Yüzbaşlı kəndlərində qeydə alınıb.
Ağdam rayonunun bir sıra kəndlərində dolu müşahidə olunub - VİDEO
Ağdam rayonunun bir sıra kəndlərində dolu müşahidə olunub.
Day.Az-ın məlumatına əsasən, rayonda başlayan güclü yağış bir müddət sonra doluya çevrilib.
Dolu daha çox Əfətli, Hacıməmmədli, Zəngişalı, Qaradağlı və Aşağı Yüzbaşlı kəndlərində qeydə alınıb.
Qaranlıq hava şəraiti səbəbindən kənd təsərrüfatına dəyən ziyanın miqyası hələ dəqiqləşdirilməyib.
Hazırda Ağdam rayonunda qeyri-sabit, yağışlı hava şəraiti davam edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре