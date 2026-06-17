Kritik mineral ehtiyatlarının 80 faizdən çoxu işğaldan azad edilmiş ərazilərdədi - Nazir
Azərbaycanın kritik əhəmiyyətli mineral ehtiyatlarının 80 faizdən çoxu işğaldan azad edilmiş ərazilərdə cəmləşib. Bu isə həmin əraziləri ölkənin iqtisadi inkişafının əsas drayverlərindən birinə çevirir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda İslam İnkişaf Bankı (İİB) Qrupunun illik toplantıları çərçivəsində keçirilən dialoq zamanı bildirib.
"Təxminən 30 il ərzində bizim bu resurslara çıxışımız olmayıb. Buna görə də dağ-mədən sektoru bu regionlarda iqtisadi fəallığın aparıcı sahələrindən birinə çevriləcək", - deyə nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası yalnız iqtisadi və ya sosial layihə kimi nəzərdən keçirilmir.
"Bu, müasir Azərbaycanın milli ideyasının təcəssümü və məcburi köçkünlərin öz tarixi torpaqlarına qayıdışı üçün şəraitin yaradılmasıdır", - deyə o qeyd edib.
Nazir vurğulayıb ki, işğaldan azad edilmiş bütün ərazilər yaşıl inkişaf zonaları elan olunub.
"Hər şeyi demək olar ki, sıfırdan qurmalı olduğumuz üçün bu, ən müasir texnologiyaları və ən səmərəli həlləri tətbiq etmək imkanı yaratdı - yollardan və elektrik stansiyalarından tutmuş universitetlərə və yaşayış infrastrukturuna qədər", - deyə nazir bildirib.
Cabbarov regionun nəqliyyat bağlantısı baxımından yüksək potensialını da qeyd edib.
"Azərbaycanın əsas hissəsinin Zəngəzur dəhlizi kimi tanınan layihə vasitəsilə Naxçıvanla birləşdirilməsi təkcə Azərbaycan ixracatçıları üçün deyil, Mərkəzi Asiya və Çini Türkiyə və Avropa ilə birləşdirən bütün Orta Dəhliz üçün əlavə potensialın açılmasına imkan verəcək", - deyə o bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, məhz buna görə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki iki sənaye zonasından biri nəqliyyat və logistika istiqamətinə yönəlib.
O həmçinin bildirib ki, Ağdam Sənaye Parkı qeydiyyatdan keçmiş rezidentlərin sayına görə artıq ölkədə ikinci yeri tutur.
"Yaxın gələcəkdə də davam etdiriləcək iri həcmli dövlət investisiyaları ilə özəl, o cümlədən xarici kapital tərəfindən yüksək marağın birləşməsi - bizim bundan sonra da həyata keçirmək niyyətində olduğumuz inkişaf modelidir", - deyə Cabbarov vurğulayıb.
Nazir həmçinin xatırladıb ki, İslam İnkişaf Bankı çoxtərəfli inkişaf bankları arasında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iri layihəni maliyyələşdirən ilk qurum olub.
"Bu, Qarabağ suvarma kanalının tikintisi üçün ayrılan ilk böyük kredit idi - 400 milyon dollardan çox", - deyə o əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре