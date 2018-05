Впервые в Баку пройдет Музыкальный фестиваль “Unsound” - ПОДРОБНОСТИ

"Unsound Dislocation: Baku" это часть уникального проекта проходящего при поддержке института Гёте в восточной Европе, центральной Азии и на Кавказе в 2016 и 2018 годах. Основной идей "Unsound Dislocation" является проведение мероприятий и поддержание культурной активности в различных локациях по всему миру, следуя за смещением культурного контента и связями между так называемыми "центрами" и "периферией". Как сообщили Day.Az в пресс-службе Goethe-Zentrum Baku, в рамках этого проекта очередной фестиваль будет проведен в столице Азербайджана 1 и 2 июня.

"Unsound"- это международный фестиваль электронной экспериментальной музыки, берущий своё начало в Кракове с 2003 года. Это площадка, на которой совмещены различные формы искусства: звук, видео, театр и современные медиа. "Unsound" проходил в различных городах, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Аделаиде, Торонто.

В рамках фестиваля "Unsound Dislocation: Baku" будут проходить концерты, клубные вечеринки, а также встречи с артистами. Берлинский музыкант ливанского происхождения Раби Беаини (Rabih Beaini) выступит вживую в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии (более известной как Кирха) в рамках клубной программы с уникальным и эклектичным ди-джей сетом, совмещая техно, джаз, экспериментальную музыку и различные ближневосточные и индонезийские ритмы. Также в Кирхе выступит австралийский маэстро аудиовизуальных перформансов Робин Фокс (Robin Fox) со своим уникальным лазерным шоу "Сингл Ориджин" (Single Origin).

Серия мероприятий запланирована на протяжении двух ночей в клубе Синтетик. Помимо Раби Беаини (Rabih Beaini), в клубной программе примут участие музыканты, впервые выступающие в Баку, такие как Эрорсмит (Errorsmith) и Кангдинг Рей (Kangding Ray) из Германии, представитель Казахстана Назира (Nazira), а также польский резидент фестиваля ди-джей Оливия (DJ Olivia). Совместными усилиями они представят прекрасный спектр новейших тенденций клубной музыки от Алматы до Берлина. Местный колорит передадут их коллеги из Баку: Хази Карим (Hazi Karim), Тогрул (Toghrul), Дихаж (Dihaj), Нашкатце (Naschkatze) и Лео Хазри (Leo Hazree).

Программа фестиваля включает в себя также и дневные мероприятия, встречи с музыкантами и т.д.

Пятница 01.06.2018



Зал камерной и органной музыки (Кирха)

Адрес: ул. 28 Мая. 41

19:00 - Rabih Beaini (LB/DE) live

20:30 - Robin Fox (AU) live laser show

Синтетик (Sintetik)

Адрес: ул. Самад Вургун 26(44)

00:00 - Hazi Karim (AZ) dj set

02:00 - Kangding Ray (FR/DE) live

03:00 - Olivia (PL) dj set

05:00 - Toghrul (AZ) dj set

Суббота 02.06.2018

ZION hostel

Адрес: ул. Аловсат Гулиев 101

17:00 - The Development of Electronic and Experimental Music Scenes, with Mat Schulz (AU/PL) and Nazira (KZ)

18:00 - The Creative Process and Innovation in Music, with Robin Fox (AU), Rabih Beaini (LB/DE) and Kangding Ray (FR/DE)

Sintetik

Адрес: ул. Самад Вургун 26(44)

23:00 - Dihaj (AZ) live

00:00 - Naschkatze (AZ) live

01:00 - Errorsmith (DE) live

02:00 - Rabih Beaini (LB/DE) dj set

03:30 - Nazira (KZ) dj set

05:30 - Leo Hazree (AZ) dj set

Вход на все мероприятия "Unsound Dislocation: Baku" свободный.

Ф. Агаларова