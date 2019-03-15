Азербайджанский пианист, президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов Тогрул Гусейнли выступил с сольным концертом на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии в рамках проекта "Gənclərə dəstək".

Напомним, что проект реализуется при совместной организации министерства культуры Азербайджана и Государственной академической филармонии. Основной задачей этого проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. В 2018 году в рамках "Gənclərə dəstək" было представлено более 20 концертных программ.

Примечательно, что Тогрул Гусейнли уже второй год выступает в рамках проекта с сольными концертами на сцене Филармонии.

Путь успешного формирования музыканта предполагает наличие подлинного дарования, большого трудолюбия, целеустремленности и преданности своей профессии. Всеми этими важными качествами обладает молодой исполнитель, и они помогли ему сформировать свой исполнительский стиль. И это является залогом его успеха.

В десять лет Тогрул Гусейнли был удостоен первой премии IV общегородского конкурса имени Назима Аливердибекова, почетной грамоты и диплома фестиваля пианистов имени Сафаралиевой и стал лауреатом международного конкурса в Тбилиси.

Пианист выступал на многих международных конкурсах, таких как конкурс музыкантов XXIX Concurso İnternacional de Piano Cidade de Ferrol в испанском городе Ферроль, на котором он занял второе место, и ко всему этому в 2015 году он стал лауреатом первой степени на республиканском конкурсе, проходившем среди студентов Высших школ в немецком городе Ахен. А в 2016 году он стал лауреатом республиканского конкурса среди студентов Высших школ в немецком городе Кельн.

В июне 2016 года Гусейнли выступил с концертами на известном международном фестивале Klavier-Festival Ruhr 2016 в немецком городе Бохум, а после дал концерты в рамках 27-го международного фестиваля The İnternational Holland Musik Sessions в разных городах Нидерландов. Ко всему этому занял второе место в седьмом международном конкурсе пианистов, проходившем в испанском городе Гранада.

Одним из последних его успехов является выступление с концертами в городах Италии, Австрии и Швейцарии.

Тогрул Гусейнли является выпускником отделения фортепиано Кельнской консерватории, докторантом консерватории Моцартеум в Зальцбурге и доцентом Кельнской консерватории. Его имя внесено в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана".

Не останавливаясь на достигнутом, Тогрул продолжает участвовать и в музыкальных мероприятиях, организованных в нашей стране и за рубежом.

Желающие услышать виртуозное исполнение произведений великих классиков в исполнении пианиста заполнили в этот вечер зал Филармонии. Среди них были близкие, родственники, друзья музыканта, которые пришли поддержать его в такой важный и ответственный момент жизни. Волнующим этот вечер был не только для самого музыканта, но и для его семьи. Его сестра - доцент Бакинской музыкальной академии, кандидат искусствоведения Кенуль Гусейнова и отец-политолог, профессор Габиль Гусейнли встречали гостей в фойе.

"Я горжусь своим сыном. Он очень много работает над собой, делает все возможное, чтобы достичь успехов не только в своей стране, но и за рубежом. Я всегда рядом с ним, готов поддержать его. Спасибо всем за все", - сказал Г. Гусейнли.

До начала концерта, несмотря на волнение, Тогрул Гусейнли вкратце в интервью Day.Аz рассказал о программе вечера. Он уже четвертый раз выступает на сцене Филармонии с сольным концертом.

"Для меня всегда большая честь играть на одной из главных сцен страны - в Филармонии, потому что на ней в свое время выступали многие великие композиторы. Благодарен народному артисту, директору Филармонии Мураду Адыгезалзаде за предоставление возможности вновь выступить в рамках очень важного для молодых талантов проекта "Gənclərə dəstək". В этот раз для публики я выбрал гениальные и сложнейшие мировые шедевры", - отметил Тогрул.

Пианист добавил, что на данный момент успешно продолжает свою карьеру за границей. Практически каждый месяц он выступает c концертами в самых крупных сценах разных стран и сольно, и совместно с камерным оркестром. Тогрул поблагодарил за поддержку Фархада Бадалбейли за то, что он всегда с удовольствием принимает участием на его выступлениях и всегда готов помочь. Также выразил благодарность своим преподавателям из Азербайджана и за рубежа, поддерживающих его с первых дней творчества.

Поддержать музыканта пришел ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли, а также педагоги БМА.

Под бурные аплодисменты зрителей пианист вышел на сцену и, поклонившись публике, занял свое место за роялем, но играть начал лишь через несколько минут. Он играл совершенно спокойно, раскованно, непринужденно, без капли волнения, будто мелодия сама его направляла. Тогрул исполнил четыре сложнейших произведений зарубежных композиторов.

В первом отделение пианист сыграл сочинения австрийского композитора Франца Шуберта, которые были написаны в последние годы его жизни - это "Аллегретто" (ми бемоль мажор, D946) из серии "Klavierstücke", также "Сонату №21" (до мажор, D958).

Во втором отделение Тогрул представил произведение немецкого композитора Людвига ван Бетховена - Сонату № 21 "Аврора" (до минор, ор. 53), которая была написана автором на протяжении четырех лет.

Завершился концерт произведением русского композитора Сергея Прокофьева - Сонатой №7 "Сталинград" (си бемоль мажор, ор. 83, в трех частях).

Все эти сочинения считаются самыми гениальными и сложными в мировой классики, поэтому не каждый пианист может их исполнить на высоком уровне. Тогрул вновь справился со своей задачей и продемонстрировал высокий профессионализм и оригинальность.

Пианист с чёткостью проигрывал каждый элемент, и во время игры на его лице можно было прочитать одно чувство - наслаждение. Эти эмоции передавались и зрителям. Его игра отличалась философской глубиной, виртуозностью, удивительно тонким проникновением в авторский замысел. Чтобы он не исполнял в этот вечер, каждое произведение было доказательством огромного мастерства. Когда прозвучала последняя нота, зал взорвался громкими рукоплесканиями и ликующими криками "браво".

Зрители стоя аплодировали молодому музыканту, осыпали его цветами и требовали бис, который он для них исполнил. После завершения концерта за кулисами собралась целая толпа, чтобы лично поздравить Тогрула. Самым первым пианиста поздравил народный артист Фархад Бадалбейли, который весь концерт внимательно слушал игру музыканта.

"Тогрул очень талантливый музыкант. Есть пианисты, которые играют хорошо, но мысль, глубину произведения не передают. Я очень рад, что он все время работает над собой. Это залог успеха. Он просто идеален", - сказал Фархад Бадалбейли.

Будем надеяться, что Тогрул Гусейнли будет чаще радовать бакинскую публику своими концертами.

Айла Керимова-Закария, музыковед