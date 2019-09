Всемирно известная певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий Бьорк назвала свои 11 любимых музыкальных альбомов всех времен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Farout Magazine, в число ее 11 любимых музыкальных альбомов входит диск народного артиста Азербайджана, ханенде с мировым именем Алима Гасымова - Azerbaijan: The Art of the Mugham.

Напомним, что в 2011 году в интервью изданию Guardian мировая знаменитость уже признавалась в любви к творчеству А.Гасымова, заявив следующее: "Среди моих любимых певцов и певиц Бейонс, Чака Хан, Энтони Хегарти, но мой самый любимый исполнитель Алим Гасымов".

Добавим, что в список любимых альбомов Бьорк вошли:

Thai Pop - Siamese Soul, Volume 2

Steve Reich - Tehillim; Steve Reich and Musicians,

Mahler - Symphony No. 10 [performing version by Deryck Cooke]; Simon Rattle conducting the Berlin Philharmonic, Berg Lulu; Teresa Stratas, Franz Mazura, Kenneth Riegel, Yvonne Minton, Pierre Boulez conducting the Paris Opera Orchesta

Joni Mitchell - Don Juan's Reckless Daughter

Kate Bush - The Dreaming

Nico - Desertshore

Public Enemy - It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

Aphex Twin - Drukqs

Panasonic - Panasonic EP

Black Dog Productions - Bytes

James Blake - James Blake.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!