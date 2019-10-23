Кукольным представлением Театр "Puppet Cinema" (Израиль) был ознаменован показ спектакля режиссера Цви Сахара "Соль земли" по мотивам культового израильского романа "Дорога в Эйн-Харод" писателя Амоса Кенана в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На сцене Центра современного иcкусства YARAT зрителям была рассказана история мятежного романиста, который бежит от военного переворота, ища убежища в Эйн-Хароде - месте, которое считают последнем бастионом сопротивления. Зритель наблюдает за трагическим циклом военных событий глазами главного героя - безликой, безымянной марионетки, которая пробирается сквозь миниатюрный город, пока пластиковые цистерны катятся по бумажным улицам в обрамлении ближневосточных пейзажей (чтобы создать последние, потребовалась тысяча фунтов соли). Посредством специальной камеры, которая показывает все события в приближении, видео передавалось на большой киноэкран, нависающий над городком.

"Соль земли" сочетает киноповествование в реальном времени и театр, рассказывая историю земли, которая не знает покоя и людей, которые ведут бесконечную борьбу за выживание. Живые картины возникают, разрушаются и вновь строятся прямо на глазах у зрителей, пробуждая в них мысль о том, как далеко мы все готовы зайти в борьбе за свободу.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель - Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

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