На днях известный американский и российский художник, народный художник Адыгеи и Кабардино-Балкарской Республики, лауреат Государственной премии РФ Михаил Шемякин прибыл в Баку.

Как сообщает Day.Az, в столице Азербайджана М. Шемякин встретился с министром культуры Абульфасом Гараевым, в беседе с которым подчеркнул, что это его первый приезд в Страну Огней, и несмотря на это, азербайджанская культура произвела на него очень приятное впечатление.

Михаил Шемякин отметил, что он родом из Кабардино-Балкарии, его сестра родилась в Гёйгёльском районе Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации выставки художника и перспективы сотрудничества.

Вчера же М. Шемякин провел мастер-класс в Азербайджанской государственной академии художеств.

Отметим, что большая часть детства родившегося в Москве Шемякина, прошла в ГДР. В СССР будущий художник вернулся лишь в 1957 году в возрасте 14 лет и был принят в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Однако оттуда он был отчислен за "эстетическое развращение" однокурсников и несоответствие нормам соцреализма.

В 1962 году прошла его первая выставка, а в 1967 году он основал группу художников "Петербург". Затем целых два года был послушником в Псково-Печерском монастыре.

Эмигрировал из СССР в 1971 году: после многочисленных арестов выставок, конфискаций работ и принудительного лечения в психиатрических больницах власти выслали Шемякина, под угрозой уголовного преследования, во Францию. Здесь он устраивал выставки и публиковал работы своих коллег - российских художников и писателей-нонконформистов. В 1981 году переехал в Нью-Йорк, где в 2000-х учредил Воображаемый музей.

С 2009 года в Санкт-Петербурге Шемякин организует выставки по материалам своих исследований. В 2013 году выпустил первые каталоги итогов исследований.

Диапазон работ Шемякина весьма широк: от рисунка до монументальной скульптуры, театра и кинематографа. Да и тематика его творчества разнообразна: от театрального гротеска до метафизических образов.

Н. Гасымова

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