Украинская художница на Флорентийской биеннале с «Азербайджанским ковром»

Украинская художница Ирина Бендеровская участвует в XIII Флорентийском биеннале с произведениями под общим названием "Азербайджанский ковер", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Проживающая в настоящее время в Польше И.Бендеровская в интервью АЗЕРТАДЖ сказала: "Уже несколько лет я создаю картины по азербайджанским мотивам. Произведения, представленные мною на выставку, содержат узоры азербайджанских ковров. В этих произведениях, широко используя современные и европейские элементы, я постаралась представить азербайджанское ковровое искусство. Символизм орнаментов различных регионов Азербайджана, глубокий смысл и отличительные черты каждого элемента привлекают меня. Эти элементы отражают в себе мудрость Востока, моральные ценности и культуру народа. Для представления этой специальной коллекции перед более широкой аудиторией я обратилась во Флорентийский биеннале. Сегодня я испытываю честь от того, что знакомлю на биеннале представителей искусства, хозяев галерей со своими произведениями под названием "Азербайджанский ковер". Участники выставки проявляют большой интерес к истории создания произведений живописи. Я предоставляю гостям подробную информацию о глубоком смысле и содержании концепции".

Отметив, что некоторые произведения из серии "Азербайджанский ковер" включены в каталог биеннале, художница сообщила, что этот каталог будет передан в библиотеки Италии и других стран Европы: "Благодаря биеннале эти произведения привлекли внимание Института Адама Мицкевича в Варшаве, являющегося самым престижным очагом искусства Польши и эти картины будут размещены в социальных сетях института. Рада, что "Азербайджанский ковер" находит себе все больше поклонников в Европе", - добавила художница.

На выставке, которая продлится до 31 октября в галерее "Fortezza Da Basso", представлены около 1000 произведений 460 художников из более 40 стран.