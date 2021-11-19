"В Баку я вижу людей заинтересованных и понимающих"

Пандемия принесла с собой новые правила жизни - дистанцию, изоляцию. Уже почти два года мы живем в карантинном режиме. И, конечно же, это повлияло на нашу жизнь. Но повлияло ли это на наши чувства?

Первый независимый фестиваль документального кино в Азербайджане DokuBaku прошел в столице уже в пятый раз. И он был посвящен именно чувствам. Показанные на фестивале фильмы были отражением исследования и видения режиссерами внутреннего мира человека и его взаимоотношений с миром посредством чувств.

Как сообщил Day.Az сооснователь фестиваля режиссер Имам Гасанов, тема "Чувства ±" выбрана неслучайно.

"Чувства дают нам понять, что мы люди, что мы сознательные существа. Не будь одного из чувств, ты будешь в аду, потому что чего-то будет не хватать. Сейчас ты начинаешь шире смотреть на мир и чувствовать, что чего-то не хватает, начинаешь привыкать к новой жизни. Это не просто чувства, это чувства плюс и минус, это говорит о том, что мир диджитализирован, он цифровой. И все показывается наоборот, позитив - это негатив, негатив - это позитив. И, конечно, ты начинаешь искать ответы на такие важные вопросы, типа кто мы такие, где мы, зачем мы тут, что значит быть человеком", - рассказал И. Гасанов.

Когда Имам Гасанов летом рассуждал о проведении фестиваля, он не знал, удастся ли ему провести его в обычном режиме, потому что запрет на проведение мероприятий был все еще в силе. Вообще, провести фестиваль, да еще и международный, да еще и про кино, очень сложно. Провести его с малым количеством единомышленников при новых правилах жизни кажется совсем невозможным. Но у организаторов фестиваля все получилось. И получилось на "отлично"!

В течение 4 дней гостям фестиваля были представлены 56 фильмов из 30 стран мира. Как обычно, фестивалю удалось представить публике фильмы высокого качества и новых невероятно талантливых режиссеров.

В этом году в фестивале появилась программа Art Doc Fest at DokuBaku. Она была организована известным режиссером документального кино, основателем фестиваля "Artdocfest" Виталием Манским.

В беседе с Day.Az режиссер признался, что для него очень важно максимально продвигать к аудиториям, как в России, так и за пределами страны, картины, которые фестиваль Artdocfest находит.

"Мы уверены, что эти картины являются самыми яркими образами того времени, в котором мы живем. И мы вот с такими выездными сессиями проехали уже почти весь бывший Союз, некоторые страны постсоветского пространства посещали несколько раз. Конечно, хотели приехать и в Азербайджан. Мне было интересно побывать в Азербайджане, где я не был уже более 30 лет. Я был здесь в очень трагический период истории Азербайджана, трагический в широком плане этого слова. Тем более, что я так много слышал о стране, у меня много друзей, которые здесь живут, которые здесь бывали. Мне хотелось увидеть это своими глазами, показать фильмы и поговорить. Для нас, авторов, очень важно общаться со зрителями, с коллегами, чтобы понять, на одной ли мы волне", - сказал В. Манский.

Наш собеседник, говоря о впечатлениях от столицы Азербайджана, сообщил, что в первый день своего пребывания в Баку побывал в Центре Гейдара Алиева, где был впечатлен произведениями модерн-арта, в том числе очень известных в мире авторов.

"Кроме того, я был в Ичеришехер, и случайно зашли мы в маленькую галерею молодых художников Азербайджана, и я видел интересные работы, они на хорошем международном уровне. Одна меня даже очень тронула, это две бетонные плиты, которые как бы разламывает чернозем, из которого восходят побеги зеленой травы (работа Эркина Алакбарли в галерее ARTIM - ред.). Очень хорошая работа.

Затем я вечером оказался в Центре современного искусства YARAT, я вижу современных молодых стильных людей, я вижу фестивальную команду, это нормальная цивилизованная молодежная тусовка, и это все очень позитивно.

Я вижу в городе разную молодежь с расслабленными мышцами лица, в конце концов вижу людей, которые приходят на фильмы. Был на дискуссии фильма Ирины Васильевой "25 лет одиночества", который показывался в рамках нашей программы, и я вижу людей, заинтересованных разобраться, понять, вникнуть, не формально пришли взглянуть...", - поделился режиссер.

Виталий Манский, которому довелось заснять на камеру начало первой Карабахской войны, отметил, что не сомневался в победе Азербайджана.

"Я знаю, что все исполнены счастьем и гордостью, что азербайджанские земли вернулись. Азербайджан настолько мощное государство, что я не сомневался в его победе. Это очевидно. Азербайджан и Армения несравнимы", - подчеркнул он.

Одна из секций фестиваля была посвящена памяти сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде. В ней прошла ретроспектива азербайджанских документальных фильмов.

Еще одним новшеством фестиваля стало учреждение награды - глиняной статуэтки iHuman, которая была вручена лауреатам фестиваля.

Жюри фестиваля - Виталию Манскому, а также специалисту по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы, автору книг, профессору Сорбонны Кристиану Фейгельсону (Франция), было сложно сделать выбор, так как в этом году поступило очень много достойных кинолент.

В итоге победителями стали:

Лучший короткометражный фильм - "Фантастика" режиссера Майи Блофилд (Финляндия).

Лучший азербайджанский фильм - "Последний" режиссера Фариза Ахмедова.

Во внеконкурсной категории - "На районе" режиссера Диого Варела Сильва (Португалия).

Специальными призами жюри были отмечены фильмы "Дочь мясника" Лейлы Гамбарли (Азербайджан), "Ритм забвения" Гину Шуейри (Ливан), "Медведь для моего карантина" Вэйцзя Ма (Франция), "Укрощение сада" Саломе Джаши (Грузия), "Я останусь с тобой" Вирджинии Варейките и Максимилиана Дежуа (Литва-Италия), "80.000 шницелей" Ханны Швейер (Германия).

Памятные призы получили Мирсадыг Агазаде, Мурад Ибрагимбеков, Хамис Мурадов, Низами Аббас и Али Иса Джаббаров.

Кроме того, были отмечены выдающиеся деятели азербайджанского и мирового кинематографа за особые заслуги в сфере кино, среди которых Виталий Манский, Вагиф Мустафаев и Чингиз Расулзаде (посмертно). Им были вручены специальные статуэтки iCyborg, что говорило об их отличии от "обычных" людей.

Подводя итоги прошедшего фестиваля, Имам Гасанов сообщил Day.Az, что он прошел отлично благодаря команде DokuBaku.

"Мы смогли в пандемию организовать важное событие в культурной сфере Азербайджана. Я рад, что у меня есть прекрасная профессиональная команда людей, которым можно доверять и делать не только такой фестиваль, а намного большее. С такими людьми можно сделать большие изменения в сфере культуры.

Я благодарю всех, кто с нами сотрудничал, кто помогал нам. В сложные дни в новом мире с новыми правилами они помогли нам. Жизнь продолжается, мы привыкли к новым правилам и соблюдаем их. Мы говорим о том, чтобы сохранить свои чувства, сохранить свою любовь, сохранить нашу планету. Мы должны перейти на эко-режим, экономический и экологический. Только любовью можно спасти мир, потому что любовь - это когда ты любишь не себя, а другого. Ты можешь любить что угодно, найти себя в чем угодно. Мы можем спасти мир, любя, бережно относясь к нему", - заключил Имам Гасанов.

Франгиз Агаларова