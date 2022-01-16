Рамиль Гасымов и Инара Бабаева в опере "Травиата"

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. "Травиата" создана на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" (1848).

Главные партии в постановке исполнили заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов (Альфред) и Инара Бабаева (Виолетта). Для Гасымова исполнение партии Альфреда стало дебютом.

Постановка вызвала большой интерес у бакинской публики, среди гостей вечера были видные общественные деятели, известные представители культуры, многочисленные поклонники оперного искусства.

События в постановке разворачиваются в Париже в середине XIX века. Поднимается занавес, и перед зрителями предстает картина роскошного салона, в котором Виолетта Валери устраивает званый вечер. Она не верит в настоящую любовь, пока не встречает на вечере молодого человека Альфреда Жермона, который производит на нее глубокое впечатление.

Альфред давно влюблен в Виолетту, и признавшись ей в своих чувствах, он убеждает её изменить образ жизни и уехать с ним. Виолетта последовала уговорам Альфреда и оставила свет. Но счастье длится недолго, общество со своими моральными принципами встает против влюбленных, кроме того, смертельная болезнь Виолетты рушит все мечты о счастье...

Отметим, что в спектакле наряду с Рамилем Гасымовым и Инарой Бабаевой также заняты народные артисты Али Аскеров (Маркиз), Акрам Поладов (Доктор), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Жорж Жермон), Турал Агасиев (Виконт Гастон де Леторьер), солисты театра Нина Маркова (Флора), Махир Тагизаде (Барон Дуфоль), Сабина Багирова (Аннина).

Дирижер спектакля - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Исполнители главных партий продемонстрировали как драматические, так и лирические краски в голосах - горе, страдание, нежность, любовь, ликование... Они поразили публику не только великолепными вокальными данными, но и блистательной актерской игрой.

Остальные участники спектакля также покорили зрительскую аудиторию прекрасными голосами, запоминающимися по диапазону, обилию красок и объему. Очень красиво звучал оркестр под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Роскошные костюмы, интересные, богатые декорации, световое решение - сделали визуально спектакль запоминающимся.

Показ оперы подарил зрителям невероятные эмоции! Публика одарила артистов бурными аплодисментами и криками "Браво!".

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