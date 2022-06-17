В Азербайджане поставят новый спектакль

"Железной рукой загоним человечество к счастью", "Труд в СССР - есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства" - за подобными лозунгами в Советском Союзе скрывались чудовищные преступления, миллионы репрессированных и сломанных судеб, в том числе - семей "Врагов народа". Об этом повествует новый спектакль "Kod adı - V.X.A - (Xalq düşmənlərinin arvadları...)" ( Имя кода - V.X.A - (Жены врагов народа), который будет поставлен в Государственном театре юного зрителя, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед началом репетиций главный режиссер театра и постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекберзаде провела встречу с творческим коллективом и рассказала о целях нового проекта. Спектакль будет поставлен по одноимённой пьесе Мехрибан Алекберзаде и посвящен 130-летию поэта, писателя, переводчика, журналиста, автора слов гимна Азербайджана Ахмеда Джавада (1892-1937). Один из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе в 1920-1930-х годах стал жертвой сталинских репрессий.

После приведения приговора - расстрела Ахмеда Джавада в исполнение, подверглись репрессиям и члены его семьи. Его жена, Шукрия ханым, была выслана в Казахстан, четверых детей разлучили... Она оказалась в А. Л. Ж. И. Р. - е.

По сюжету спектакля, действие происходит в Акмолинском лагере жён изменников Родины (А. Л. Ж. И. Р.) - разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области Казахстана (1938-1953). Крупнейший советский женский лагерь, один из трёх "островов" "Архипелага ГУЛАГ". Название связано с составом заключённых, значительная часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 как ЧСИРы (Члены семей изменников Родины). Существовало и другое разговорное название лагерного отделения - "26-я точка", так как лагерь располагался в 26-м посёлке трудопоселений. В 1938 году в лагере находилось около 8 тысяч заключённых женщин, в том числе 4500 ЧСИР.