Эффектная «Тоска» на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор АНК

Театр оперы и балета уже второй раз за неделю подтвердил, что не только по призванию, но и по праву считается ведущим театром страны. Два шедевра - балетный и оперный за неделю с участием ведущих зарубежных исполнителей! При этом приглашая именитых гастролеров, руководство театра учитывает, прежде всего, репертуар, так называемые "коронные партии", в которых талант исполнителей проявляется наиболее ярко. Вот и на сей раз, не успела улететь с лебединой стаей в Санкт-Петербург прима Мариинки Надежда Батоева, то уже заметное оживление бакинских зрителей и гостей столицы (театр всегда заполнен разноликой публикой) вызвала новость об очередной постановке, но уже оперного шедевра Дж.Пуччини "Тоска" с участием весьма примечательного состава вокалистов из трех стран, передает Day.Az.

Когда на афише отечественного Театра оперы и балета появляется название "Тоска" с заявленными и столь ожидаемыми бакинской публикой исполнителями - импозантным, роскошным в своей вальяжности и спокойным, как удав не сомневающимся в своей победе белорусским баритоном Владимиром Громовым в партии шефа тайной полиции Скарпиа, и молодого, порывистого, горячего в проявлении своих чувств азербайджанского тенора, выпускника знаменитой Ла Скала Азера Заде в партии художника-вольтерьянца Каварадосси, то первая мысль может быть только одна: "Надо идти!".

И на сей раз двум великолепным исполнителям вновь предстояло столкнуться за благосклонность титульной героини в исполнении ведущей солистки Московского театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Ирина Ващенко. Станет ли дебютное выступление очаровательной блондинки "Стасика" в столь интригующем декольте на бакинской оперной сцене достойным вокального противостояния и смерти сразу трех примечательных представителей мужского населения Рима оперы Дж.Пуччини - публике, в очередной раз заполнившей отечественный Театр оперы и балета, предстояло узнать в один из выходных дней.

А теперь поподробнее...

Когда Конфуций проклинал своих врагов, то желал им жить в эпоху перемен. Вот и герои оперы Дж. Пуччини "Тоска" (по драме В. Сарду, созданной на основе реальных событий), не только умудрились жить в весьма взрывоопасный период политического противостояния наполеоновской армии и неаполитанского королевства за Папскую область (читать, за Рим), но еще и заигрались в свои психологические игры по классическому треугольнику Карпмана: художник Каварадосси в оппозицию (Жертва), шеф римской полиции Скарпиа - в "мышеловку", расставляя сети своему сопернику (Преследователь), а оперная дива Тоска - в месть отчаявшейся женщины, которая жаждет спасти любимого (Спаситель). Только титульная героиня, ставшая катализатором всех разворачивающихся событий, забывает одну неоспоримую аксиому: в борьбе двух соперников (тем более, мужчин) нет места третьему (тем более, женщине). И, как результат, любовная драма превращается в трагедию в историко-политическом антураже, не оставляя в живых никого. И гениальная музыка Дж.Пуччини, тонко следующая за сюжетной канвой, пластично трансформируется от любовной идиллии (а счастье было так возможно!) к сомнениям и ревности до рокового шага Тоски вниз с крепостной стены.

Для вокалистов опера "Тоска" довольно коварна - простой, "камерный" состав действующих лиц при наличии всего одной массовой сцены в финале первого акта, а также хорошо знакомый меломанам музыкальный материал требует исполнять либо вдохновенно, либо не петь вообще.

Всем исполнительницам титульной партии выпадает уникальный шанс сыграть на сцене свою коллегу - Флорию Тоску - оперную диву и женщину, наделенную огромным обаянием, способную "управлять" мужчинами, которых она любит и ненавидит. Ирина Ващенко оставила весьма приятно впечатление, даже очень. Крепкое обволакивающее спинто без "металлических" призвуков в верхах. Следуя за сценическим действием, солистка "Стасика" последовательно и весьма правдоподобно раскрывала динамику чувств своей героини, заставляя вновь задуматься о том, как далеко может зайти ревность любящей женщины. Можно ли любовью оправдать предательство? И убийство ее мучителя - жест отчаяния, подтверждающий известную истину, что "когда женщине обрезают крылья, она садится на метлу".

Очаровательный трогательный любовный дуэт "Amaro sol per te m'era il morto" (Со мною ты - и солнца мне не надо) щедро озарял и одарял публику простыми мечтами о счастье ("наш домик маленький нас ожидает"), а коронная ария-жалоба "Vissi d'arte, vissi d'amore" (Только пела, только любила) титульной героини обволакивала зрительный зал проникновенной тоской-мольбой к небесам о несправедливости своей судьбы, вызывая душевный отклик в сердцах зрителей.

Внешность И.Ващенко заслуживает отдельного разговора. По тексту либретто оперы главная героиня - брюнетка и ревнует она Каварадосси к своей сопернице - белокурой маркизе Аттаванти, Однако, как в свою время композитор позволил оперной диве Дарклэ - блондинке не надевать парик, так и бакинский зритель, и ее партнеры по сцене, судя по галантному обхождению и крепким объятьям ее сценического возлюбленного Азера Заде-Каварадосси и весьма настойчивому преследованию В.Громова-Скарпиа (даже не забыл плечико героини поцеловать) - внешностью своей обаятельной и статной партнерши были весьма довольны. Более того, ради красавицы-блондинки сценические соперники весьма правдоподобно дважды столкнулись в рукопашную. Все же театр, даже музыкальный - искусство визуальное и привлекательные данные всегда приветствуются как партнерами по сцене, так и публикой.

А вот появление исполнительницы в третьем акте в новом одеянии, невольно вызвало вопрос - когда ее героиня успела переодеться? После убийства Скарпиа вместо того, чтобы сломя голову, как есть, помчаться в тюрьму и побыстрее освободить своего любимого, ее героиня успела зайти домой, переодеться, привести себя в порядок и прихватить сумочку... Тогда становится понятно, почему она еле успела добежать до тюрьмы и потерять своего Каварадосси. И почему траурное платье? Создавалось ощущение, что ее героиня обладает даром предвидения и, несмотря на индульгенцию (пропуск на отъезд), заранее знала, выражаясь словами Данте: "Оставь надежду, всяк сюда входящий".

Отдельное "Браво!" нашему Азеру Заде. Замечательный тенор! Его слушать - одно сплошное удовольствие. Нет мучительного ожидания, потянет вокалист свою партию или нет. При дефиците хороших теноров на всех мировых сценических подмостках, такой вокалист - просто подарок отечественной сцене. Публика с упоением внимала "скрытой гармонией красоты" в арии "Recondita armonia" (Свой лик меняет вечно), любовалась сиянием звездного неба в финальной арии "E lucevan le stelle" (В небе звезды горели) и сочувствовали герою в сцене пытки (даже не верится, что за столь по современным меркам наивный эпизод современники обвинили композитора в звуковом и сценическом садизме). И в плане актерского воплощения была и трепетная чуткость в любовном дуэте; и ужас, презрение от предательства любимой; и достойное принятие неизбежного конца.

Не секрет, что добрая половина зрителей (точнее, зрительниц) не просто приходит "на Тоску", но еще и "на Громова". Белорусский баритон на бакинской сцене создает просто невероятно притягательный образ обаятельного мерзавца, которому можно простить и хитрость, и коварство, и циничность. Голос и облик высокого, статного белорусского баритона сродни образу шефа спецслужб прошлого века: крупная властная подача звука, который без видимых усилий заполняет зал, отчетливость вокальной линии, фразировки.

И в плане актерского воплощения В.Громов создал весьма убедительный мимикрирующий образ "кукловода" человеческих судеб, отбивая ритм тростью в моменты гнева, украдкой подбирая платок героини, вдыхая аромат ее духов, тем самым подчеркивая болезненную одержимость своего героя Тоской. Даже эффектный черный китель с серебряным позументом в полной мере был призван подчеркнуть сущность Скарпиа - своего рода черного паука, методично плетущего свою паутину, заманивая в свою сеть не только Вечный город и свою желанную жертву - Тоску, но и всю женскую половину зрительного зала.

Отметим компримарио (исполнителей второго плана) спектакля - Акрама Поладова в партии Ризничего, Джахангира Гурбанова в партии беглого консула Анджелотти, Турала Агасиева - Сполетта, дебютное выступление Назима Махмудова в партии Тюремщика.

Оркестр под руководством Эйюба Гулиева рельефно "дышал", явно любуясь красотой пуччинивского мелоса (видимо, сказываются музыкальные предпочтения самих оркестрантов, явно благосклонных к "римской опере" композитора). Чистота интонирования и выразительность нюансировки вопросов не вызывали. Однако увлечение громкостной динамикой порой несколько затрудняло услышать на гребне tutti оркестра голоса вокалистов.

В целом, каждый вечер, проведенный в стенах Театра оперы и балета, оставляет приятное послевкусие. В это непростое массмедийное время своей деятельностью театр доказывает, что и высокое академическое искусство, серьезные классические постановки могут привлечь внимание, интерес зрителей. Вот и на сей раз великолепная постановка "Тоски" еще раз подтвердила, что и любовная тоска при наличии ярких красочных декораций и хороших исполнителей может быть воплощена весьма эффектно и крайне увлекательно.