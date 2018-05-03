Питер Тейс: АМИ Trend - это мост надежной информации, связывающий Азербайджан со всем миром

АМИ Trend - это мост надежной информации, связывающий Азербайджан со всем миром. Об этом сказал в среду Trend эксперт по международным связям Университета Маркетта (США) Питер Тейс, передает Day.Az.

Он отметил, что АМИ Trend является одним из лучших информационных агентств в Кавказском регионе, которое предоставляет своевременную, точную и стратегически важную информацию о странах Центральной Азии, Европы, о Турции и других странах.

"За долгие годы работы Trend наладил крепкие связи с широкой общественностью и региональными правительствами благодаря своему лидерству в предоставлении надежной информации, эффективному прогнозированию в сфере международных отношений и предоставлению своевременного анализа различных геополитических, экономических событий, торговых проектов и партнерских отношений на Кавказе и в Европе", - сказал эксперт.

Тейс отметил, что Trend - это информационное агентство, которое публикует информацию по Азербайджану на разных языках.

"Это чрезвычайно важно, учитывая, что Азербайджан по-прежнему подвергается дискриминации со стороны некоторых крупнейших глобальных информационных агентств (в значительной степени спонсируемых армянскими диаспорскими группами), и в таких изданиях, как Wilson Quarterly, The Guardian и Huffington Post, публикуются фальшивые, вводящие в заблуждение новости пропагандистского характера", - отметил он.

Тейс отметил, что Trend фокусируется на экономическом, финансовом и торговом анализе и ежедневных новостях и уделяет большое внимание стратегическому партнерству между Турцией и Азербайджаном.

Американский эксперт отметил, что, в частности, все публикации агентства Trend на английском языке четкие, ясные, яркие и чрезвычайно точные.

"АМИ Trend является очень практичным источником информации для иностранных читателей по следующим причинам: это публикация региональных отчетов по нефтегазовой сфере; постоянное предоставление новостей по отношениям между странами Центральной Азии; публикация отчетов по энергетической сфере и по экспортным операциям Ирана; обеспечение полезной информацией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Турцией; публикации о двустороннем партнерстве между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки", - заключил Тейс.

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