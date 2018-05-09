Рамин Гулузаде: Перевозчики смогут онлайн отслеживать перевозимые через Бакинский порт грузы

С конца 2018 года перевозчики смогут в режиме онлайн отслеживать грузы, перевозимые через Бакинский международный морской торговый порт, благодаря применению здесь инновационных технологий.

Об этом сказал в среду министр связи, высоких технологий и транспорта Азербайджана Рамин Гулузаде в ходе Всемирной конференции по портам Ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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