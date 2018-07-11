Азербайджан предлагает провести международный форум по электронной коммерции - ФОТО

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предлагает организовать в сентябре в Баку международный форум по электронной коммерции, сказал министр связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend



По словам Гулузаде, мероприятие планируется провести совместно с Европейским союзом, ООН и другими международными организациями. "За последние годы электронная торговля в Азербайджане динамично развивается. Если в 2016 году объем розничной е-торговли в стране составил 25 миллионов манатов, то в 2017 году этот показатель превысил 46 миллионов манатов. Согласно индексу электронной торговли ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), Азербайджан находится на 68-м месте среди 144 стран мира", - сказал министр.



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