Азербайджан может построить солнечные электростанции за рубежом

Азербайджанские предприниматели заинтересованы в строительстве солнечных электростанций за рубежом, в частности в Грузии, Афганистане и ОАЭ (Дубай), сообщил Trend заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Агентство пытается создать условия для того, чтобы заинтересованные азербайджанские инвесторы могли реализовывать проекты, связанные с возобновляемой энергетикой, не только в Азербайджане, но и за его пределами. Мы со своей стороны оказываем им различного рода административную поддержку, например, можем наладить диалог с профильными государственными органами в данных странах, помочь с решением юридических вопросов. Отмечу, что сегодня подобную инициативу азербайджанские предприниматели проявляют в Грузии, Афганистане, Дубае", - отметил Меликов.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

В 2018-2020 годах в рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, водо- и газоснабжения) Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана планирует реализовать 23 проекта общей стоимостью около 13 миллионов манатов.