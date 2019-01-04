Как платить налоги в Азербайджане в 2019 году?

С первого января 2019 года в Азербайджане вступили в силу поправки в налоговое законодательство, которые предусматривают в том числе изменения в оплате налогов для субъектов микропредпринимательства.

У многих изменения вызвали вопросы касательно того, как именно оплачивать налоги с этого года. В министерстве по налогам Азербайджана Trend пояснили новый порядок выплаты налогов и то, какие льготы получат микропредприниматели, которые до нынешнего года были плательщиками упрощенного налога, передает Day.Az.

К тому же, до изменений плательщикам упрощенного налога не требовалось регистрировать свои доходы и расходы, поскольку налог с товаров (работ и услуг) рассчитывался без вычета расходов и потому отчетность не велась надлежащим образом.

Основная цель упрощенного налога - уменьшение налогового бремени для лиц, занимающихся малым предпринимательством, а также снижение административного бремени и освобождение от дополнительной документации. Однако в ведомстве отметили, что в последнее время некоторые предприниматели использовали упрощенный налог, чтобы платить меньше.

"Ряд крупных предприятий разбивал свой бизнес на несколько более мелких компаний, чтобы стать плательщиками упрощенного налога, и тем самым, избежав уплаты других налогов [юридические лица освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество, а физические лица не платят НДС и налог на прибыль]", - сообщили в министерстве.

В некоторых случаях работающие в Баку предприниматели [в столице до 2019 года ставка упрощенного налога составляла четыре процента] регистрировали свой бизнес в регионах, чтобы платить два процента [ставка упрощенного налога для регионов]. Тем самым, они создавали серьезные проблемы для ведения налогового учета.

"В результате, в настоящее время более 90 процентов зарегистрированных в стране налогоплательщиков являются плательщиками упрощенного налога. В налоговых поступлениях доля этого налога чуть выше пяти процентов, в то время как во многих странах этот показатель составляет около 40 процентов", - сказали в министерстве.

Для предотвращения подобных злоупотреблений в Налоговый кодекс были внесены изменения и введены новые положения, которые ограничили круг плательщиков упрощенного налога.

Так, согласно изменениям, с 2019 года лица, имеющие в штате более десяти работников, занимающиеся оптовой торговлей золота и изготовленных из него ювелирных и других бытовых изделий, кожаных изделий, а также лица, занимающиеся лицензируемыми видами деятельности (за исключением строительства зданий), не могут быть плательщиками упрощенного налога. С этого года эти налогоплательщики будут платить налог на прибыль.

Как платить налоги работающим на договорной основе?

Физические лица-предприниматели, работающие на основе гражданско-правовых договоров, с этого года будут платить налоги с доходов с учетом льгот, отметили в министерстве. А именно 75 процентов дохода и прибыли микропредпринимателей освобождается от налогообложения.

Допустим, что доход индивидуального микропредпринимателя, занимающегося переводческими услугами, составляет 3 000 манатов, а расходы - 1 000 манатов.

Если из доходов вычесть расходы, то получается чистый доход в размере 2 000 манатов. Исчисление налога из этой суммы ведется следующим образом:

2 000 - 2 000*75% [часть, освобожденная от налога] = 500 манатов*20%=100 манатов

Таким образом, получается, что налоговые отчисления составят 100 манатов.

Ранее, до 2019 года, эти лица являлись плательщиками упрощенного налога, ставка которого по Баку составляла четыре процента [с 2019 года - два процента].

То есть, лицо, предоставляющее переводческие услуги, раньше с того же дохода в три тысячи манатов должно было платить упрощенный налог в размере 120 манатов. Налог высчитывался по следующей формуле:

3 000*4% = 120 манатов

Примечательным является то, что, как отметили в министерстве, с этого года предприниматели смогут воспользоваться льготой в 75 процентов, даже если они не задокументировали свои расходы. Еще одним важным преимуществом стало то, что этим плательщикам налоговые отчеты нужно будет предоставлять только раз в год (до сих пор необходимо было ежеквартально).

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