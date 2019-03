Смартфоны в наши дни - это больше, чем средство коммуникации. Но зачастую пользоваться новейшими флагманами становится cложнее из-за добавления новой функциональности, а увеличение дисплеев за последние десять лет в 2 раза еще больше затрудняет работу с устройством. Таким образом на новейших смартфонах Samsung на смену пользовательскому интерфейсу Samsung Experience пришел новый One UI.

Основной задачей Оne UI является максимальное упрощение работы с большими экранами, а также усовершенствование поддержки жестов. Он упрощает навигацию по экрану с большой диагональю за счет возможности разделить его на две части. Здесь верхняя половина дисплея используется для просмотра контента, а нижняя - для взаимодействия со смартфоном. То есть информация, картинки или текст, на которые не надо кликать, расположены в верхней части, а клавиатура, кнопка "Поделиться" и прочие инструменты - в нижней части, куда вы сможете легко достать большим пальцем. Отсюда и название - One, так как система поддерживает управление одной рукой.

Одной из основных целей нового One UI является возможность пользователя сосредоточиться на конкретных задачах. Теперь, например, все необходимые настройки сгруппированы таким образом, чтобы до них было легче добраться. Также на экране смартфона будет оставаться только самая необходимая и актуальная информация. Интерфейс сокращает объемы отображаемой на экране информации. Это достигается за счет блочной подачи информации ('focus blocks'), что позволяет не перегружать телефон излишними данными. Работа One UI предполагает упрощенный подход к управлению приложениями: например, вместо того, чтобы заполнить экран инструментами, которые могут оказаться бесполезными в данный момент, One UI отображает только те функции, которые необходимы для завершения задачи. Например, когда пользователь открывает смартфон для набора номера - пункты меню, не относящиеся непосредственно к вызову, исчезают, а вместо них появляются новые, такие как создание контакта или запуск видео вызова.

Новая визуализация иконок и блоков контента, а именно скругленные углы, подчеркивают внимание к деталям. Новый дизайн визуальных элементов не только помогает улучшить эстетическую привлекательность интерфейса, но также приятно дополняет округлый дизайн устройств Galaxy.

Визуальный комфорт особенно важен в темное время суток, поэтому в оболочке One UI есть настраиваемый ночной режим (Night Mode). Его можно с легкостью включить в любой момент времени, есть возможность настроить тон, яркость и контрастность экрана, что подарит дополнительное удобство и не напрягает глаза. Удобнее всего включить опцию "От заката до рассвета", но для этого необходимо активировать геолокацию, чтобы телефон знал ваше местоположение и когда в вашем регионе всходит и заходит солнце.

Отметим, что новая оболочка доступна во всех новейших смартфонах серии Galaxy.