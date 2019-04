В рамках проекта COVCHEG была составлена карта, в которой указано 40 местных сортов овощей, фруктов, традиционных домашних сладостей, пород животных, диких растений и других продуктов из разных климатических зон Азербайджана.

Как отмечает на своем сайте "Слоу Фуд" ‒ международная общественная организация, занимающаяся сохранением местных традиций питания в условиях ускоряющегося темпа жизни - в статье A Roadmap to Biodiversity - The COVCHEG Project Launches in Azerbaijan, проект должен способствовать развитию локальной гастрономии и культурного наследия для дальнейшего содействия экономическому возрождению и благополучию сельских общин Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

В рамках проекта планируется нарастить поддержку агробиоразнообразия и экономического развития путем рационального управления и продуктивного использования ресурсов агробиоразнообразия. Проект финансируется ЕС и координируется "Слоу Фуд" в партнерстве с Общественным объединением по защите животных (APPU) и Национальной ассоциацией сельских муниципалитетов Азербайджана (NARMA). Изначально проект будет реализовываться в пяти районах - части Шеки-Закатальского и Даглыг-Ширванского экономических районов, Шамахе, Исмаили, Габале, Шеки и Кахе.

Полгектара земли, усеянной виноградными лозами сорта медресе с невероятным содержанием сахара в 26%, поддерживается обычным шамахинским фермером. Помимо винограда, в деревне Мерсен сохранилось еще четыре лозы местных сортов томатов, один плод которых весит около 1 кг. Это всего лишь несколько примеров тенденции, которую движение "Слоу Фуд" отмечает почти в каждой стране мира: внедрение импортных сортов и ухудшение состояния окружающей среды подталкивают многие местные культуры к вымиранию.

В рамках проекта COVCHEG "Слоу Фуд" работает над тем, чтобы сохранить то, что осталось от азербайджанского биоразнообразия, и помочь в развитии устойчивых местных производственно-сбытовых цепочек, которые могут стать конкурентоспособными альтернативами устоявшимся и мощным цепочкам, негативно влияющим на местное производство.

Кестутис Янкаускас, глава представительства ЕС в Азербайджанской Республике, придает большое значение экономическому развитию сельских районов, в частности поддержке фермеров, сохраняющих местные традиции. "Если мы стремимся развивать туризм, то важно предложить гостям что-то интересное, аутентичное и уникальное, связанное только с этой страной или одного с одним из ее населенных пунктов. В Баку с этим нет проблем, наша цель - найти интересные вещи в каждом регионе и привлечь к ним интерес туристов", - говорит Янкаускас.

Большой потенциал этногастрономического туризма, основанного на местном наследии и агробиоразнообразии, также отметил Флориан Сенгшмид, исполнительный директор Совета по туризму Азербайджана.



На подготовительном этапе в дорожную карту было включено пять районов и более 40 традиционных местных продуктов, сортов и пород, а также некоторые ключевые производители. Были выявлены первые потенциальные кандидаты на проекты, связанные с конкретными географическими районами (селами) и определенными геоклиматическими зонами.