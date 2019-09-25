https://news.day.az/economy/1159748.html Стало известно, где в Баку платят больше всего - РЕЙТИНГ ЗАРПЛАТ
Стало известно, где в Баку платят больше всего - РЕЙТИНГ ЗАРПЛАТ
В январе-июле 2019 года среднемесячная заработная плата по Баку увеличилась на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 819,4 маната. Об этом сообщили Day.Az в Бакинском городском статистическом управлении.
Самая высокая среднемесячная заработная плата у работников предприятий и организаций, осуществляющих промышленную, финансовую и страховую, а также профессиональную научную и техническую деятельность, и у работников сферы ИКТ и строительной отрасли.
Меньше всего в Баку платят сотрудникам таких сфер, как здравоохранение, социальные услуги, сельское хозяйство, образование, отдых, развлечения и искусство.
А. Гасымлы
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