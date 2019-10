Прием на курсы будет осуществляться на основании заключения комиссии, состоящей из ведущих специалистов авиакомпаний "Азербайджанские Авиалинии", Silk Way Airlines, Silk Way Helicopter Services, Национальной академии авиации, а также Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Сертифицированные специалисты будут обеспечены работой по специальностям в авиакомпаниях "Азербайджанские Авиалинии", Silk Way Airlines, Silk Way Technics, Silk Way Helicopter Services, либо в одной из других структур гражданской авиации.