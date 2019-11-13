На минувшей неделе железная дорога Баку-Тбилиси-Карс громко заявила о себе как о жизнеспособном, рентабельном и чрезвычайно перспективном транспортном коридоре, незаменимом для межрегионального сотрудничества вне зависимости от геополитических неурядиц.

5 ноября в Анкаре торжественно встретили, а затем проводили в Европу первый грузовой состав, прошедший весь путь с начала и до конца. Грузовой состав китайской компании China Railway Express отправился из китайского города Шиянь в рамках проекта "Один пояс - один путь", пересек Каспийское море и по железной дороге БТК доехал до Турции, а затем по трансконтинентальному подводному тоннелю "Мармарай" (под проливом Босфор) добрался до Европы. За 12 дней состав, везущий 42 контейнера для европейских партнеров преодолел 11,5 тысячи километров, пройдя через 10 стран.

Коридор Баку-Тбилиси-Карс рассматривается как срединный транспортный коридор нового Шелкового пути, и успешное задействование его говорит об успехе не только азербайджанского проекта, но и грандиозной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Отметим, что пока китайский состав шел в Европу, в Шанхае проходила вторая Китайская международная выставка-форум импортных товаров и услуг (CIIE), в ее работе принимала участие делегация из Азербайджана, в которую входили представители 26 производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также, скажем так, мозговых центров, то есть структур, занимающихся исследованиями вопросов экономического развития. Возглавил делегацию сопредседатель Азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, вице-премьер Шахин Мустафаев.

Мероприятие было очень представительным и прошло с участием 3 893 компаний из 64 стран мира. На открытии выступил председатель КНР Си Цзиньпин, который подчеркнул, что Китай намерен и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций и улучшать бизнес-климат в стране для создания благоприятных условий для работы в КНР иностранных компаний.

Такой подход Китая к вопросам торгового сотрудничества не может не быть интересен Азербайджану, сегодня наращивающему ненефтяной сектор и экспорт соответствующей продукции, в которой могут быть заинтересованы и китайские партнеры.

Напомним, что начало двустороннему сотрудничеству Азербайджана с Китаем положил визит Общенационального лидера Гейдара Алиева в Пекин в 1994 году. Еще более укрепились связи после официального визита в КНР в 2005-м и государственного - в 2015 году Президента Ильхама Алиева. В ходе последнего визита было подписано десять документов, в том числе Меморандум о взаимопонимании относительно реализации "Экономического пояса Шелкового пути". Страны поддерживают активные политические контакты, расширяют экономическое сотрудничество. Сегодня Азербайджан - крупнейший торговый партнер Китая на Южном Кавказе. В КНР функционирует торговое представительство Азербайджана, в ряде городов открыты азербайджанские торговые дома, китайские компании участвуют в реализации проектов в нашей стране - более 20 китайских предприятий осуществляют предпринимательскую деятельность в Азербайджане в различных областях. Страны также развивают контакты в сфере образования, туризма, транспорта.

Всех сфер, представляющих взаимный интерес, не перечислить. Конечно, самым масштабным проектом является "Один пояс, один путь", в котором Азербайджан уже доказал свою незаменимость.

Как отметил в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов, принимавший участие в мероприятии в Шанхае, выставка-форум имела как региональное, так и глобальное значение. Параллельно с экспозицией работал форум, шли панельные обсуждения. В глобальном экономическом форуме, проведенном в рамках выставки, приняли участие руководители экономических центров около 100 стран. Вугар Байрамов выступил в ходе обсуждений, коснувшись влияния проекта "Один пояс, один путь" на страны Южного Кавказа и Центральной Азии. По итогам был подписан меморандум относительно Плана действий, разработанного при поддержке китайского правительства и к которому привлечены 10 структур, в том числе Центр экономического и социального развития Азербайджана. По словам Вугара Байрамова, сотрудничество мозговых центров в рамках Плана действий будет идти по четырем направлениям: определение основных вызовов, совместная деятельность по их нейтрализации, проведение совместных исследований и расширение связей между обществами.

Говоря об экспортных возможностях страны, азербайджанский эксперт отметил, что китайский рынок один из наиболее важных для Азербайджана, в том числе с точки зрения экспорта своей продукции в КНР и привлечения китайских туристов в страну.

"Китай интересен Азербайджану с точки зрения экспорта овощей фруктов, другой пищевой продукции, например, гранатового сока, вин и других алкогольных напитков. Тут имеется большой потенциал, идут переговоры. В целом Китай рассматривается как одно из важных направлений экспорта ненефтяной продукции Азербайджана", - сказал Байрамов.

По мнению экономиста, наиболее успешно со стратегической точки зрения сотрудничество между Азербайджаном и Китаем проявило себя в сфере эксплуатации транспортных коридоров. На сегодня, исходя из геополитической ситуации, транспортировка грузов из Китая через Каспий с использованием азербайджанской инфраструктуры является наиболее выгодной. Азербайджан предоставляет для этого широкие возможности. Так, запущена дорога БТК, сдан в эксплуатацию современный терминал в порту Алят, там же открыт терминал Ро-Ро, осуществлена электронизация международных перевозок, введена системы единых тарифов. Все это в значительной степени увеличивает возможности Азербайджана по транзиту китайских грузов в Европу.

"БТК - один из важнейших региональных проектов, а Китай одна из стран, поддерживающих этот проект, создающая новые и более комфортные возможности для вывода китайской продукции на европейские рынки. Проход по БТК первого китайского грузового состава не только символичное, но и стратегически важное событие. Это символ присоединения Китая к азербайджанскому проекту и свидетельство того, что в дальнейшем основная часть китайских грузов будет идти этим путем. Это ведет и к повышению региональной значимости Азербайджана, и росту финансовых поступлений в госбюджет от эксплуатации дороги. Кроме того, участие Китая в грузоперевозках по БТК важно и с точки зрения рентабельности коридора", - отметил эксперт.

За девять месяцев текущего года количество ненефтяного транзита через Азербайджан выросло на 5 процентов, и часть приходится на долю Китая и стран Азии.

Сотрудничество в транспортном секторе является приоритетным. Но есть и другие сферы для привлечения китайских инвестиций. В перспективе укрепление азербайджано-китайского сотрудничества наряду с взаимодействием в региональных проектах будет способствовать росту числа двусторонних инвестиционных проектов и в других сферах.

Одним словом, Азербайджан уверенно выходит на азиатские просторы. И чувствует себя на этом пространстве очень уверенно, так как имеет все возможности стать незаменимым партнером для Азии, так же, как он стал незаменим для Европы.

Лейла Таривердиева