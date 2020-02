Одной из основных отличительных черт нового поколения телевизоров от Samsung стало детище самой компании - Quantum Processor. Работающий на базе искусственного интеллекта процессор, улучшает качество полученного сигнала, масштабируя исходное изображение до разрешения 4K или 8K, регулирует яркость телевизора в зависимости от характера кадра и уровня освещенности комнаты, а также оптимизирует звуковое сопровождение. В данном случае процессор не просто "растягивает" изображение до нужного разрешения, а в реальном времени анализирует исходный материал и проводит шумоподавление, воссоздание текстур и границ объектов, добавляя таким образом, детальности в изображение. Телевизор также различает, например, речь от фонового шума, таким образом, подавляя шум с трибун, чтобы вам были слышны все реплики комментатора во время матча.

Высокое качество изображения на последних моделях телевизоров Samsung, также обеспечивается за счет особого антибликового покрытия - Ultra Black Elite. Технология Ultra Black Elite использует антиотражающие элементы, нанесённые на плёнку матрицы экрана. Говоря простым языком, новое покрытие не дает посторонним предметам интерьера отражаться на дисплее и мешать просмотру, в итоге вы просто наслаждаетесь прекрасным изображением. Главное тут то, что данное сверхчерное покрытие панели сохраняет идеально черный цвет и точность передачи других цветов независимо от условий внешнего освещения.

Говоря о черном цвете, нельзя не отметить, что телевизоры QLED поддерживают технологию Quantum HDR с которой вы сможете насладиться действительно глубокими и насыщенными темными тонами. Технология с динамическими метаданными анализирует изображение, подбирает цветопередачу, контраст и четкость для каждого участка картинки в отдельности, передавая мельчайшие тонкости цветового перехода. Таким образом, даже если в сцене присутствуют как темные, так и светлые участки, вы действительно сможете увидеть все мельчайшие детали изображения.

А благодаря Direct Full Array вы получите еще больший, невероятный уровень детализации. Прямая подсветка Direct Full Array - это матрица, состоящая из множества сегментов, которая анализирует все области экрана, тщательно регулируя подсветку для каждой. Проще говоря, это специальная "сетка из лампочек" за экраном, которая регулирует подсветку, усиливая яркость в светлых участках, и ослабляет в темных. Как результат вы получаете более глубокие оттенки, меньше ярких пятен в сцене и более высокий уровень детализации.

Свой вклад в достижение идеального изображения здесь также вносит технология Ultra Viewing Angle. Теперь вам не обязательно сидеть непосредственно перед экраном телевизора, так как новая технология гарантирует комфортный просмотр и высокое качество изображения с любого ракурса. Здесь более широкий угол обзора, достигается благодаря двум дополнительным слоям в структуре экранной панели. Во-первых - это слой концентрации света, который поставляет свет без потери интенсивности и "фокуса". Во-вторых, новый равномерный световой слой на поверхности панели распространяющий свет равномерно во всех направлениях. Эти дополнительные слои минимизируют потерю света, фокусируя его в правильном направлении и равномерно распределяя по дисплею.

Кроме улучшения в технологии передачи изображения, в новом поколении QLED TV от Samsung был усовершенствован и интерьерный режим Ambient. Теперь в выключенном состоянии телевизор может выводить на экран не только информацию или семейные фото, но и превратиться в произведение искусства, отражая работы известных художников и дизайнеров, которые можно автоматически скачать из интернета. Также если включить данную функцию в режиме обоев, телевизор становится почти невидимым, подстраиваясь под фактуру и цвет стены, на которой он размещен. Режим Ambient дополняется элегантным электронным блоком One Connect, который "собирает в себе" все подключенные к телевизору приборы и соединяется с QLED TV тонким, практически прозрачным пятиметровым кабелем. Причем, по этому кабелю не только транслируется контент, но и поступает питание. Таким образом можно спрятать все подключения, например, в шкаф и больше не беспокоиться о проблеме спутанных проводов. Кстати, конструкция новых QLED-телевизоров допускает монтаж панели вплотную к стене по средству крепежа - "No gap wall mount", что в сочетании с One Connect позволяет идеально вписать девайс в интерьер любого помещения.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED TV можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.