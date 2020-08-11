Вице-президент BP: Мы будем продолжать наш нефтегазовый бизнес в Азербайджане

BP будет продолжать свой нефтегазовый бизнес в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Твиттер написал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Mы работаем в Азербайджане около трех десятилетий, инвестируя в добычу и разведку. Мы будем продолжать наш нефтегазовый бизнес здесь, а также будем продолжать искать возможности для расширения отношений с Азербайджаном в рамках нашего долгосрочного энергетического партнерства", - написал Асланбейли.