Открытие Зангезурского коридора привлечёт крупные инвестиции в регион

Азербайджан находится на пути вступления в постпандемическую эру. Статистика ежесуточных заражений говорит о позитивной тенденции эпидемиологической ситуации в стране. Надеюсь, что после очередной фазы смягчения ограничений не произойдёт ещё одной волны COVID-19. Обнадёживает, что во всём мире происходит снижение темпов заражений на протяжении уже более двух месяцев. При этом растёт количество привитых людей от коронавируса. Есть вероятность, что к концу года пандемия спадёт на нет.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам два года коронавирусной жизни привели к серьезным изменениям в мире:

"Дистанционное управление, онлайн-конференции, интернет-торговля стали главными трендами эпохи пандемии. Развитие ненефтяного сектора также оставалось актуальным во всем мире. Укрепление торговых отношений, восстановление туризма, возрождение строительной отрасли оживят рынок труда. Это создаст условия для трудоустройства части оставшегося без работы населения", - заявил он.

Депутат отметил, что будут созданы благоприятные условия для реализации проектов, разработанных Азербайджаном в течение нескольких лет:

"Транспортные коридоры "Север-Юг", "Восток-Запад", железнодорожный и автомобильный транспорт имеют большое значение. Это принесет нашей стране большие экономические дивиденды. Запуск Алятской экономической зоны также положительно повлияет на экономическую активность постпандемической эпохи", - сообщил наш собеседник.

Парламентарий считает, что открытие Зангезурского коридора приведет к установлению новых экономических отношений и экономическому росту в регионе:

"Это приведет к более серьезной реализации туристического потенциала. Восстановление освобожденных территорий в Карабахе окажет значительное влияние на развитие сельского хозяйства страны. В постпандемический период все запланированные экономические проекты будут реализованы в короткие сроки", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов