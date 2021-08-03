Первый послевоенный год будет успешным

На дворе август. А это значит, что завершается второй квартал экономической жизни страны. Итоги этих восьми месяцев будут подводиться осенью, но по данным, уже имеющимся на руках у экспертов и экономистов, видно, что первый послевоенный год показывает хорошие результаты.

Учитывая пандемические ограничения и недавно завершившуюся войну, мало кто ожидал, что всего через несколько месяцев экономика Азербайджана начнет демонстрировать рост. За первое полугодие он составил 2 процента, что очень хороший показатель, принимая во внимание все сопутствующие факторы. В последние годы за показатель демонстрации реального роста азербайджанской экономики принято брать ненефтяной сектор, так как именно на него делается упор в политике государства. Здесь ситуация однозначно позитивная - рост в этом секторе с начала года перевалил за 5 процентов. На более чем 27 процентов по сравнению с прошлогодним показателем вырос ненефтяной экспорт (907,6 млн. долларов), ненефтяная промышленность увеличилась на 16,6 процента.

Рост в ненефтяном секторе сказывается и на показателях внешнеторгового оборота. На сегодня положительное сальдо внешнеторговой деятельности Азербайджана составляет 3,4 миллиарда долларов. При сохранении нынешних темпов, экономисты не исключают рост показателя к концу года до 6 миллиардов долларов.

В структуре экспорта основной объем составляет продукция нефтегазового сектора. В структуре импорта на продовольственные товары пришлось только 18 процентов. В основном импортируются машины, механизмы, электроприборы и оборудование, транспортные средства и так далее. Основными экспортерами для Азербайджана в первом полугодии были Италия, Турция, Индия, Испания, Грузия, Россия, Израиль и др. Круг стран, откуда Азербайджан импортировал продукцию, включает Россию, Турцию, Китай, Германию, Украину и др.

Вместе с тем, есть и показатели, требующие более внимательного подхода. Так, капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в первом полугодии упали на 7,6 процентов по сравнению с прошлым годом и составили 5 млрд. 919,4 млн. манатов. Темпы спада сократились - в 2020-м он оставлял 8,3 процента, тем не менее, экономисты считают необходимым принятие мер..

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"Тот факт, что ненефтяная промышленность в первом полугодии продемонстрировала значительный прирост, говорит о том, что ситуация в экономике страны стабилизируется. И это несомненная заслуга главы государства, который в течение последних лет уделял приоритетное значение развитию ненефтяной индустрии в Азербайджане.

Вместе с тем внушительные золотовалютные резервы нашего государства позволяют рассчитывать на прирост импорта технологий, что чрезвычайно важно с точки зрения развития экономики. Невысокий на сегодня уровень внешнего долга Азербайджана тоже позволяет рассчитывать на ускоренную индустриализацию и придание экономике страны высокотехнологичного характера.

Кроме того, конечно же, как неоднократно об этом говорил Президент Ильхам Алиев, необходимо в разы существенно увеличить эффективность деятельности государственных структур, структур, ответственных за важнейшие экономические показатели. В частности, на мой взгляд, министерство экономики должно существенно повысить эффективность своей деятельность, в первую очередь в вопросе координации структур, которые находятся в его ведении. Чтобы не допустить уменьшения, в первую очередь объема капитальных вложений в экономику страны. Как известно, в прошлом году по показателю инвестиций наблюдался спад.

Большие требования к банковскому сектору, в первую очередь к государственным банкам, к Центральному банку. Потому что через прирост института внутреннего кредитования можно стимулировать рост инвестиционной активности в стране. Это те направления, которые крайне важны. Сегодня в структуре банковских активов доля кредитования реального сектора экономики крайне мала. На мой взгляд, банковский сектор, Центральный банк должны реализовывать программы, направленные на существенное увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и в первую очередь высокотехнологичных направлений экономического развития страны.

В свете освобождения оккупированных ранее Арменией территорий, горнодобывающая промышленность должна получить в структуре экономики Азербайджана новое дыхание, новое развитие. Тут имеются большие перспективы. Насколько этот потенциал будет реализован, будет зависеть от инвестиционной составляющей. Если удастся добиться прироста инвестиций в эту сферу, реализовать эффективные программы по приросту инновационно-инвестиционной деятельности как в горнодобывающей промышленности, так и перерабатывающего сектора этой отрасли, то, я думаю, мы можем стать уже в ближнесрочной перспективе свидетелями позитивных трендов в этой сфере.

Если будет опережающий прирост инвестиций в переработку добываемых полезных ископаемых, это позволит в существенной степени добиться решения задач и в плане занятости населения, и в сбалансированности и пропорциональности регионального экономического и технологического развития. Мы также сможем выходить на внутренний и внешний рынки с продукцией с более высокой добавленной стоимостью, что позволит укрепить позиции нашей страны с точки зрения эквивалентности внешнеторгового обмена с остальным миром".

В недавнем интервью национальному телевидению Президент Ильхам Алиев особо остановился на внешних резервах Азербайджана. За первое полугодие они выросли на 1 миллиард долларов. Это очень примечательный показатель, не характерный для стран, вышедших из войны и тратящих огромные средства на восстановление своих отвоеванных земель. О чем это говорит? - задался вопросом глава государства и ответил: "Несмотря на то, что мы проводим широкомасштабную созидательную работу, высокими темпами восстанавливаем Карабах и Восточный Зангезур, мы не только не сократили наши валютные резервы, но и увеличили их и не обращались ни за какими кредитами. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о наших ресурсах, ресурсной базе. В то же время это показывает, что мы очень осторожно используем средства, не допускаем расточительства, ненужных расходов. Бесконтрольные когда-то расходы остались в прошлом, все государственные чиновники должны исполнять и исполняют мои инструкции, потому что мы должны экономить каждый манат. На ненужные, не приносящие пользу проекты, проекты просто для видимости или же ради каких-то других интересов государственные инвестиционные расходы предоставляться не будут. Это знают все. Так что рост валютных резервов также является очень важным вопросом. Чем больше у нас будет валюты, тем увереннее мы будем себя чувствовать".

Азербайджан демонстрирует одни из лучших показателей в мире по соотношению внешнего долга и ВВП. Валютные резервы страны составляют 52 миллиарда долларов и почти в 6 раз превышают внешний государственный долг, что достаточно редкое явление даже среди передовых государств. Причем, объем валютных запасов продолжает расти, несмотря на серьезные затраты и крупные проекты, реализующиеся Азербайджаном на свои собственные средства. Уровень внешнего долга страны составляет 19 процентов к объему ВВП, и поставлена цель на его дальнейшее снижение.

Все это позволяет Азербайджану без оглядки на зарубежное финансирование решать задачи, поставленные в рамках восстановления Карабахского региона и Восточного Зангезура. Из государственного бюджета на 2021 год выделено 2,2 млрд. манатов. Конечно, это предварительная сумма и по мере расширения работ она будет расти. Как отмечал ранее журналистам глава государства, если увидим, что этого недостаточно на этот год, добавим, потому что сегодня у нас нет ничего важнее восстановления Карабаха. Возможности нарастить инвестирование у Азербайджана есть.

Лейла Таривердиева