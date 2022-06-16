Kapital Bank провел очередное мероприятие для развития студентов

Kapital Bank организовал информационную сессию под названием Yeni Dünya, Yeni Sən ("Новый мир, новый ты"), которую провела Гюльзар Гулиева, руководитель компании GDG Professionals, международный эксперт и консультант в области управления. В сессии приняли активное участие студенты Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджано-Французского университета, Университета ADA, Бакинского инженерного университета и Азербайджанского Технического университета.

Высказанные в ходе презентации идеи вызвали большой интерес среди участников. Студенты в интерактивном режиме обсудили такие востребованные сегодня темы, как особенности "нового мира" и диктуемые им привычки, способы превращения изменений в возможности, эмоциональный интеллект, видение будущего, подготовка к собеседованиям, а также в рамках индивидуальной и групповой работы повысили свои знания и коммуникативные навыки.

В конце мероприятия студенты отметили, что такие информационные сессии являются очень полезным и стимулирующим фактором в определении их будущей карьеры. Участники высказали свои ожидания относительно продолжения сессий по личностному развитию, уверенности в себе, мотивации и ряду других тем и остались с положительными впечатлениями от сессии.

Kapital Bank уделяет особое внимание образовательным проектам. Пример тому участие в таких проектах, как Международная образовательная выставка, Республиканская школьная олимпиада, Teach for Azerbaijan, "Автобус знаний", группа Sabah, а также совместная деятельность с Азербайджанским государственным экономическим университетом, Бакинским инженерным университетом, Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, университетом ADA и другими учебными заведениями.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.