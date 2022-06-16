Kapital Bank провел очередное мероприятие для развития студентов
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Kapital Bank организовал информационную сессию под названием Yeni Dünya, Yeni Sən ("Новый мир, новый ты"), которую провела Гюльзар Гулиева, руководитель компании GDG Professionals, международный эксперт и консультант в области управления. В сессии приняли активное участие студенты Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджано-Французского университета, Университета ADA, Бакинского инженерного университета и Азербайджанского Технического университета.

Высказанные в ходе презентации идеи вызвали большой интерес среди участников. Студенты в интерактивном режиме обсудили такие востребованные сегодня темы, как особенности "нового мира" и диктуемые им привычки, способы превращения изменений в возможности, эмоциональный интеллект, видение будущего, подготовка к собеседованиям, а также в рамках индивидуальной и групповой работы повысили свои знания и коммуникативные навыки.

В конце мероприятия студенты отметили, что такие информационные сессии являются очень полезным и стимулирующим фактором в определении их будущей карьеры. Участники высказали свои ожидания относительно продолжения сессий по личностному развитию, уверенности в себе, мотивации и ряду других тем и остались с положительными впечатлениями от сессии.

Kapital Bank уделяет особое внимание образовательным проектам. Пример тому участие в таких проектах, как Международная образовательная выставка, Республиканская школьная олимпиада, Teach for Azerbaijan, "Автобус знаний", группа Sabah, а также совместная деятельность с Азербайджанским государственным экономическим университетом, Бакинским инженерным университетом, Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, университетом ADA и другими учебными заведениями.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.