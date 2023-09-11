В Азербайджане определяются сферы естественной монополии.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сегодня в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил проект Кодекса о конкуренции.

Согласно проекту, сферами деятельности естественных монополий являются:

- транспортировка и распределение нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (за исключением транзитных перевозок по территории Азербайджанской Республики и экспорта за пределы Азербайджанской Республики);

- услуги по транспортировке, хранению, распределению и (или) поставке природного газа по трубопроводам (за исключением транзитных перевозок по территории Азербайджанской Республики и экспорта за пределы Азербайджанской Республики);

- передача и распределение электрической и тепловой энергии (за исключением энергии, вырабатываемой за счет ресурсов, находящихся в муниципальной и (или) частной собственности);

- эксплуатация магистральных и местных железнодорожных линий, дорожных сооружений и зданий, управление движением и обеспечение безопасности движения, услуги железнодорожных станций и пассажирских вокзалов;

- содержание и эксплуатация автомобильных дорог магистрального и общего значения, дорожных сооружений и объектов;

- услуги аэропорта, эксплуатация аэропортов, взлетно-посадочных полос и сооружений, авиационные и аэронавигационные услуги воздушным судам;

- эксплуатация дорог, тоннелей и станций метро, пассажирские перевозки, управление движением и безопасность движения в метро;

- деятельность по обеспечению безопасности морского плавания;

- услуги телефонной связи общего пользования, эксплуатация различных видов средств и устройств, используемых для передачи и приема на расстояние любого сигнала, звука средствами электрической или электромагнитной связи (кабельной, оптической или радиосвязью и другими подобными средствами), услуги универсальной почтовой связи, эксплуатация и контрольная деятельность приемопередающих радио-и телевизионных станций, высокочастотных устройств;

- эксплуатация главных водоочистных сооружений, магистральных труб, водопроводной сети и установок давления и регулирования на них;

- работа станций аэрации, механической очистки, насосных станций, напорных и дождевых коллекторов и канализационных линий в канализационном хозяйстве;

- эксплуатация водохранилищ, каналов, коллекторов, трубопроводов и плотин, относящихся к сферам мелиорации и орошения;

- услуги теплоснабжения (за исключением энергии, вырабатываемой за счет ресурсов, находящихся в муниципальной и (или) частной собственности).

Перечень субъектов естественной монополии утверждается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджанской Республики в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект состоит из 12 глав и 84 статей.