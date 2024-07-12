Проведение COP29 в Азербайджане открывает хорошие возможности и для Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend президент "Инициативы Пояс и путь для устойчивого развития" Гаисер Наваб.

"COP29 - это не только возможность, но и глобальная ответственность. Мы также гордимся тем, что Азербайджан примет это мероприятие, потому что мы, как близкие братья, воспринимаем успех Азербайджана как свой собственный успех. Проведение COP29 в Азербайджане открывает хорошие возможности и для Пакистана. Мы можем использовать эту возможность более эффективно",- сказал он.

Наваб отметил, что недавно Пакистан сильно пострадал от изменения климата и деградации окружающей среды.

"Волны жары создают проблему продовольственной безопасности. И в то же время, чрезмерный дождь создает проблему наводнений. Есть миллионы людей, которые остались без крова, и миллионы людей, которые не могут посещать школу. Я думаю, что Пакистан может очень эффективно использовать эту платформу. Когда президент COP29 Мухтар Бабаев посетил Пакистан, у меня была возможность встретиться с ним, а также рассказать, что думает об этом молодежь Пакистана и как мы можем вовлечь молодых людей в этот процесс",- сказал он.

Как сказал Наваб, Мухтар Бабаев заверил, что у молодых людей будет достаточно возможности рассказать о проблеме изменения климата и продемонстрировать свою поддержку этому глобальному делу.

"Мы ожидаем, что многие молодые люди из Пакистана приедут в Азербайджан, чтобы рассказать о наших проблемах мировому сообществу на COP29",- добавил он.

Кроме того, Наваб отметил, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии, взаимопонимании, культурном сходстве и братстве.

"Почему бы не использовать это взаимное братство для увеличения товарооборота до более чем нескольких миллионов и миллиардов",- сказал он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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