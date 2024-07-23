В ЦБ отчитались об изменении спроса на валютном аукционе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 23 июля провел очередной валютный аукцион, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 82 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 2,24 процента, или 1,8 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 80,2 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 4,012 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля 2024 года - 151,1 миллиона долларов. В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, в феврале - 870,6 миллиона долларов, в марте - 498,3 миллиона долларов, в апреле - 623,4 миллиона долларов, в мае - 558,6 миллиона долларов. в июне - 581 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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