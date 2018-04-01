В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-ЕС

1 апреля 2018 14:12

5 июня Германо-азербайджанская внешнеторговая палата (АНК Азербайджан) проведет в Баку очередной бизнес-форум Азербайджан-Европейский Союз.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату, главной целью бизнес-форума, который пройдет при поддержке азербайджанского представительства Европейского Союза (ЕС), является создание рабочей платформы для компаний Азербайджана и стран ЕС, оказание содействия в проведении обсуждений по современной бизнес-среде в стране, а также налаживания деловых отношений, передает Day.Az.

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