В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-ЕС
1 апреля 2018 14:12 208
5 июня Германо-азербайджанская внешнеторговая палата (АНК Азербайджан) проведет в Баку очередной бизнес-форум Азербайджан-Европейский Союз.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату, главной целью бизнес-форума, который пройдет при поддержке азербайджанского представительства Европейского Союза (ЕС), является создание рабочей платформы для компаний Азербайджана и стран ЕС, оказание содействия в проведении обсуждений по современной бизнес-среде в стране, а также налаживания деловых отношений, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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