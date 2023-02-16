Назван самый популярный салат весны: это просто взрыв вкуса и красок
Тайский салат Сом Там вырывается из разряда обычных блюд не только "взрывом" вкуса, но и консистенцией "чуда" из арахиса, папайи, креветок и помидор. Как великое достижение кулинарии этот ароматный салат включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
Не салат, а настоящий клад
По версии мирового путеводителя Loneyl Planet, популярный тайский салат занимает 5 место в списке лучших блюд мира. Безусловный фаворит тайской кухни продается уличными торговцами в Таиланде везде. Есть ли здесь противоречие?
Абсолютно никакого - знаменитый салат из зеленой папайи обычен для жителей северного Таиланда, откуда он родом. Сейчас это самое популярное блюдо и у тайцев, и у иностранных туристов, благодаря редкостному сочетанию ярких вкусов.
Попробовать, чтобы восхититься
В Таиланде можно на улице наблюдать за магией приготовления салата, не похожего ни на какой другой в мире. Это явление кулинарии сочетает сладкий, соленый и пряные вкусы, и ни с чем не сравнимо.
В ступке измельчаются чеснок и перчик чили. По ходу добавляются сок тамаринда, рыбный ферментированный соус, арахис, сушеные креветки, сок лайма, помидоры, паста из сахарного тростника, фасоль и горсть зеленой папайи. Дальше идут многочисленные вариации. Каждая провинция Таиланда имеет свою версию приготовления Сом Тама.
Выдающейся репликой знаменитого салата считается островной рецепт Сом Тама на Пхукете - Сом Там Пу Ма. Это салат из зеленой папайи с синим крабом. В столичной версии, вкус и аромат эпического салата более мягкие.
В Таиланде очень популярен салат из зеленой папайи. Его делают на специальных сом-тамных макашницах. Салат из папайи объединяет четыре вкуса: соленый, кислый, сладкий и острый.
Из чего состоит трендовый салат Сом Там
Перечислим ингредиенты для порции на двоих
- 1 зубчик чеснока;
- 2 острых перчика чили;
- 2 столовые ложки жареного арахиса;
- 5 маленьких помидорок черри;
- 4 стручка длинной зеленой фасоли;
- 2 ст. л. сока лайма;
- 2 ст. л. рыбного соуса;
- 1 ч. л. сахара;
- 2 ст. л. сушеных креветок;
- 400 г зеленой папайи.
Кстати, диетологи считают, что ингредиенты Сом Тама содержат кладезь витаминов, полезных веществ и минералов.
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