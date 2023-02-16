это просто взрыв вкуса и красок

Тайский салат Сом Там вырывается из разряда обычных блюд не только "взрывом" вкуса, но и консистенцией "чуда" из арахиса, папайи, креветок и помидор. Как великое достижение кулинарии этот ароматный салат включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Не салат, а настоящий клад

По версии мирового путеводителя Loneyl Planet, популярный тайский салат занимает 5 место в списке лучших блюд мира. Безусловный фаворит тайской кухни продается уличными торговцами в Таиланде везде. Есть ли здесь противоречие?

Абсолютно никакого - знаменитый салат из зеленой папайи обычен для жителей северного Таиланда, откуда он родом. Сейчас это самое популярное блюдо и у тайцев, и у иностранных туристов, благодаря редкостному сочетанию ярких вкусов.

Попробовать, чтобы восхититься

В Таиланде можно на улице наблюдать за магией приготовления салата, не похожего ни на какой другой в мире. Это явление кулинарии сочетает сладкий, соленый и пряные вкусы, и ни с чем не сравнимо.

В ступке измельчаются чеснок и перчик чили. По ходу добавляются сок тамаринда, рыбный ферментированный соус, арахис, сушеные креветки, сок лайма, помидоры, паста из сахарного тростника, фасоль и горсть зеленой папайи. Дальше идут многочисленные вариации. Каждая провинция Таиланда имеет свою версию приготовления Сом Тама.

Выдающейся репликой знаменитого салата считается островной рецепт Сом Тама на Пхукете - Сом Там Пу Ма. Это салат из зеленой папайи с синим крабом. В столичной версии, вкус и аромат эпического салата более мягкие.

В Таиланде очень популярен салат из зеленой папайи. Его делают на специальных сом-тамных макашницах. Салат из папайи объединяет четыре вкуса: соленый, кислый, сладкий и острый.

Из чего состоит трендовый салат Сом Там

Перечислим ингредиенты для порции на двоих

1 зубчик чеснока;

2 острых перчика чили;

2 столовые ложки жареного арахиса;

5 маленьких помидорок черри;

4 стручка длинной зеленой фасоли;

2 ст. л. сока лайма;

2 ст. л. рыбного соуса;

1 ч. л. сахара;

2 ст. л. сушеных креветок;

400 г зеленой папайи.

Кстати, диетологи считают, что ингредиенты Сом Тама содержат кладезь витаминов, полезных веществ и минералов.

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