Нектарин и персик

Правда ли, что нектарин - это персик, скрещенный со сливой? Или же это продукт с ГМО? И чем еще различаются эти фрукты, помимо внешнего вида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, многие думают, что гладкие нектарины - это персики, скрещенные со сливой или алычой. Но это не так. Повышенная "пушистость" необходима персику для защиты от насекомых и других вредителей. Плотные ворсинки не позволяют жукам и мухам садиться на фрукт, а уж тем более откусить кусочек или проникнуть под очень тонкую кожицу. А еще пушок продлевает срок годности нежного персика, образуя дополнительный защитный слой, не пропускающий влагу, которая может содержать бактерии или грибки.

Но однажды, предположительно в 17 веке, на одном из персиковых деревьев появились абсолютно лысые плоды - блестящие и глянцевые. Позже выяснилось, что родилось это чудо природы в результате естественных генетических мутаций в процессе самоопыления деревьев, и благодаря ученым-селекционерам этот вид был сохранен. Стоит отметить, что сегодня существуют тысячи разновидностей персика.

Нектарин называют улучшенной версией персика - у нектарина более плотная мякоть, он слаще и калорийнее - в нем намного больше сахара, чем в персике! Поэтому людям с сахарным диабетом или придерживающимся диеты, стоит учитывать этот факт. Но зато в нектарине больше и полезных веществ, например, витамина С, бета-каротина (провитамина А) и калия.

Выбирая в магазине, что купить, персики или нектарины, помните о следующих нюансах: