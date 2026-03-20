Кому нельзя есть бананы?

Бананы не рекомендуется включать в рацион людям с заболеваниями почек, сахарным диабетом, синдромом раздраженного кишечника, а также при варикозном расширении вен и в период восстановления после инфаркта. Об этом рассказал доктор медицинских наук Андрей Тяжельников, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Врач также отметил, что людям с сахарным диабетом нежелательно употреблять перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В таких плодах крахмал уже полностью превращается в простые сахара, что может вызвать резкий рост уровня глюкозы в крови.

- Из-за большого количества растворимой клетчатки и сахарных спиртов бананы могут вызывать метеоризм, вздутие живота и повышенное газообразование, поэтому от этого фрукта лучше отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника и синдромом избыточного бактериального роста, - пояснил эксперт.