Кардиохирург предостерег от употребления «жидкой смерти»

Кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков и назвал их "жидкой смертью". О последствиях их употребления врач рассказал изданию Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я думаю, что сладкие газированные напитки - это просто бич нашего общества. Очевидно, нужно запретить себе употребление высококалорийных газировок. Вы даже не подозреваете, сколько калорий получаете со сладкими напитками", - заявил Лондон.

Врач добавил, что здоровью также сильно вредят сигареты. "Курение - это худшее, что можно сделать со своим организмом. Оно разрушает легкие, вызывает рак легких, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов. Не курите", - призвал кардиохирург.