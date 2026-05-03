Назван простой продукт для улучшения контроля сахара при диабете

Бобовые могут помогать лучше контролировать уровень сахара при диабете 2 типа. К такому выводу пришли авторы научного обзора, которые проанализировали данные 17 исследований о влиянии фасоли, гороха, нута и других бобовых на обмен веществ и микрофлору кишечника. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition (Front Nutr), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи отмечают, что бобовые богаты клетчаткой, растительным белком, устойчивым крахмалом и биологически активными веществами. Благодаря этому они могут замедлять всасывание углеводов, снижать скачки сахара после еды и улучшать чувствительность тканей к инсулину. В исследованиях с участием людей употребление бобовых было связано с улучшением переносимости глюкозы, снижением сахара в крови и в ряде случаев - уровня гликированного гемоглобина.

Отдельное внимание авторы уделили кишечной микрофлоре. В некоторых работах бобовые способствовали росту бактерий, которые считаются полезными для обмена веществ, включая Bifidobacterium, Akkermansia и Roseburia. Также повышался уровень короткоцепочечных жирных кислот - веществ, которые образуются при переработке клетчатки кишечными бактериями и могут быть связаны с более благоприятной регуляцией сахара и воспаления.

При этом ученые подчеркивают, что пока нельзя однозначно сказать, связаны ли улучшения уровня сахара именно с изменениями микрофлоры. Вероятно, эффект объясняется сразу несколькими механизмами: высоким содержанием клетчатки, медленным перевариванием углеводов, влиянием на гормоны обмена веществ и только частично - работой кишечных бактерий.