Концерн BMW рассекретил новейший концепт, который по уже сложившейся традиции получил название Vision Next - но на этот раз с литерой М. Будущее М-подразделения баварской фирмы определено как высокотехнологичное, полноприводное и гибридное, передает Day.Az со ссылкой на Вести

У BMW вновь появилось среднемоторное купе, хоть и концептуальное: обводы Vision M Next вызывают уверенные ассоциации с разработками М-подразделения, датируемыми 70-ми годами прошлого века. Несмотря на отчетливо футуристичный облик, некоторые черты купе унаследовало у знаменитых концептов BMW чуть ли не в полном объеме.

В отличие от "гражданского" Vision iNext, представленного относительно недавно, М-концепт не устрашает раздутыми "ноздрями". Зато на нем продемонстрировали сразу два особенных оттенка кузова - матово-серебристый и ярко-оранжевый, а также продвинутую головную оптику Laser Wire, которая, как заверяют ее создатели, способна пульсировать в ритме сердца. Правда, для чего ей такая способность, не уточняется.

Ультрасовременный интерьер концепта подчеркивает сугубую ориентацию М-моделей BMW на водителя: кажется, что наличие пассажира в этом спорткаре вовсе не предусмотрено. Зато водителю достались не только экстравагантный штурвал и кресло из особой термоформовочной пены, но и система дополненной реальности. Традиционных приборов на фотографиях нет совсем: их подменяют собой дисплеи, интегрированные в штурвал и рулевую колонку, а также проекционный вариант.

Судя по силовой установке BMW Vision M Next, все будущие спорткары М-подразделения будут напоминать нынешний BMW i8. Концепт оснастили электромотором и бензиновым турбированным двигателем, причем каждому досталось по одной оси, а совокупная отдача силовой установки заявлена на уровне в 600 л.с. (правда, в самом экстремальном варианте ее работы под названием Boost+).

На разгон до 100 км/ч у концепта, по расчетам создателей, уйдет около 3 секунд при максимальной скорости в 300 км/ч. Кроме того, концепт получился весьма "зеленым": он способен проехать на электротяге без подключения ДВС до 100 км.

Серийных перспектив у BMW Vision M Next, впрочем, нет: как ранее заявляли в компании, BMW M8 уже построена, поэтому более в суперкарах баварская фирма не нуждается. Однако, развитие М-линейки BMW останавливать не собирается, и посредством концепта наглядно продемонстрировала, в каком направлении пойдет эволюция.

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