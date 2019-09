Компания Amazon испытывает новую биометрическую систему, которая избавит покупателей от необходимости передавать кассиру наличные или банковскую карту. Чтобы расплатиться, будет достаточно приложить ладонь к сканеру, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первой технологию могут внедрить в принадлежащую Amazon сеть продуктовых магазинов Whole Foods к началу следующего года. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с планами онлайн-ритейлера.

В отличие от сканеров отпечатков пальцев на смартфонах, новая система Amazon будет еще и бесконтактной. Она сможет распознать ладонь клиента с расстояния, сопоставить данные с учетной записью Amazon Prime и автоматически списать средства с уже привязанной к аккаунту кредитки.

Точность измерения очень высока - одна десятитысячная процента, утверждают информаторы NYP. Тем не менее, в Amazon намерены довести этот показатель до миллионной 1%.

Компания давно экспериментирует в офлайн-ритейле. В 2016 году Amazon начала открывать "супермаркеты будущего" Go, которые позволяют клиентам сделать покупку без ожидания в очередях. Зайдя в магазин, пользователю останется открыть мобильное приложение, положить товары в корзину и выйти, минуя кассы. Оплата будет совершена автоматически.

Однако позднее власти штатов приняли закон, запрещающий магазины с только безналичной оплатой. Объясняли это тем, что полностью автоматизированные торговые точки дискриминируют клиентов с низким уровнем дохода и молодых покупателей, которые не имеют банковских счетов, карт или смартфонов. Ранее в этом году компания заявила, что разрешит прием наличных в Amazon Go.

