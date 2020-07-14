Apple пришлось заплатить Samsung миллиардный штраф

Переоценив спрос на свои смартфоны, упавший из-за пандемии коронавируса и спровоцированного ей экономического кризиса, Apple столкнулась с необходимостью выплатить неустойку одному из своих крупнейших поставщиков - Samsung. По данным Display Supply Chain Consultants, единовременный штраф составил 950 миллионов долларов и спас дисплейное подразделение Samsung от убытка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Речь идет о санкциях, предусматриваемых многими договорами Apple на поставку комплектующих - если компания закупает у производителя меньший объем товара, чем оговаривалось, она обязана компенсировать недополученный доход. Такие условия позволяют Apple добиваться меньшей цены за единицу закупаемого товара, однако создают риски в случае неожиданного падения спроса на смартфоны.

В официальной отчетности Samsung за второй квартал 2020-го года говорилось о "разовом доходе, относящемся к бизнесу в области дисплеев", однако полученная сумма не называлась. Издание TheElec в прошлом месяце сообщало, что Apple заплатила южнокорейской компании около 745 млн долларов. Названная сегодня цифра на 205 млн долларов больше.

При этом, отмечается в сообщении, именно выплата производителем iPhone штрафа позволила дисплейному подразделению Samsung продемонстрировать операционную прибыльность вместо убытка. В предварительном прогнозе Samsung Display ориентировала инвесторов на рост операционной прибыли на 23% несмотря на ожидаемое сокращение выручки год-к-году на 7%.

Похожая ситуация сложилась и год назад - во втором квартале 2019-го Apple не выполнила обязательств по закупке у Samsung OLED-дисплеев для флагманских моделей iPhone. Тогда издание 9to5mac писало, что, скорее всего, американская компания договорилась не выплачивать неустойку деньгами, а компенсировать оговоренную сумму дополнительными заказами.