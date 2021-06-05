Все модели iPhone 13 получат лазерные дальномеры, рro-версии будут иметь до 1 ТБ памяти

Аналитик Wedbush Дэниел Айвз (Daniel Ives), ссылаясь на собственных информаторов, подтвердил ранее появившиеся слухи об объеме свободного пространства в смартфонах iPhone, а также об улучшениях основной камеры, сообщает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По словам Айвса, все модели линейки iPhone-13 будут иметь лазерный дальномер в основной камере. Теперь эта функция не будет эксклюзивной для моделей с приставкой Pro. Он также заявил, что старшие модели (iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max) получат до 1 ТБ флеш-памяти.

Источники также сообщают, что добавление лазерных дальномеров во все модели линейки iPhone 13 может указывать на то, что Apple нашла новые сценарии применения технологии, о которых расскажут на осенней пресс-конференции.

По слухам, в линейке iPhone 13 будет семь цветов: черный, белый, красный, коралловый, зеленый, синий и розовое золото. Это позволит заметно расширить аудиторию, а также подстегнуть продажи смартфонов.

Что касается конфигурации, линейка iPhone 13 должна быть построена на базе однокристальной системы Apple A15. Ожидается, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат экраны Samsung AMOLED с частотой 120 Гц.