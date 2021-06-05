В соцсети «ВКонтакте» появились тихие и исчезающие сообщения

В мобильном приложении социальной сети "ВКонтакте" стали доступны два новых вида сообщений: тихие и исчезающие. Исчезающие сообщения спустя определенное время будут пропадать у пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Удобно отправлять шутки даже в самые серьезные чаты, ведь смешное исчезнет, а важное останется. Тихие сообщения приходят без звука: можно не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел", - заявили представители "ВКонтакте".

Как отметили в компании, благодаря исчезающим сообщениям люди смогут не переживать, как их воспримут собеседники. В результате можно будет с легкостью поделиться забавными фотографиями или предложить темы в крупных чатах.

"Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате будет только пометка "Сообщение исчезло", - пояснили "ВКонтакте".

Потребуются тихие сообщения для того чтобы поработать ночью.

"Можно смело писать коллегам и не бояться разбудить их уведомлениями", - добавили "ВКонтакте".