https://news.day.az/hitech/1349428.html В Нигерии заблокировали Twitter
В Нигерии заблокировали Twitter
Правительство Нигерии приостановило на неопределенный срок работу социальной сети Twitter в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Нигерийская государственная телевизионная служба.
По ее данным, с соответствующим заявлением выступил министр информации и культуры страны Лай Мохаммед.
Как он отметил, кроме того, национальному регулятору страны дано распоряжение о немедленном начале процесса выдачи лицензий на деятельность соцсетей в Нигерии.
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