В Нигерии заблокировали Twitter

Правительство Нигерии приостановило на неопределенный срок работу социальной сети Twitter в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Нигерийская государственная телевизионная служба.

По ее данным, с соответствующим заявлением выступил министр информации и культуры страны Лай Мохаммед.

Как он отметил, кроме того, национальному регулятору страны дано распоряжение о немедленном начале процесса выдачи лицензий на деятельность соцсетей в Нигерии.